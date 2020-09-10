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Koronavirüs Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı
POLİTİKA TÜRKİYE

Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürüyor. Son dönemlerde Türkiye'de vaka sayılarında yaşanan artış endişe yaratırken, her geçen gün yeni bir siyasetçinin testlerinin pozitif çıktığı haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, kendisinin ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bülent Arınç
Bülent Arınç

Bülent Arınç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir. Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu'ndan korona ile mücadelede hükümete 'akıl ve mantık' teklifi: Bulaşmasını engelleyin ve bulaşanları tedavi edin
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Kılıçdaroğlu'ndan korona ile mücadelede hükümete 'akıl ve mantık' teklifi: Bulaşmasını engelleyin ve bulaşanları tedavi edin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında videokonferans yöntemiyle Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirdi. Koronaya karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili hükümete çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu; ''Sorunu akılcı, mantıklı yöntemlerle çözeceksiniz. Bir salgın var mı? Evet var. Dünyada var mı? Evet var. Nasıl çözülecek bu? Nasıl mücadele edeceğiz? Yine akılla, yine mantıkla, yine strateji ile...Önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bunun önlemlerini alacaksın. İkinci konu, eğer hastalık bulaştıysa bütün önlemlere rağmen onu tedavi edeceksin'' ifadelerini kullandı.

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