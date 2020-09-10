Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı

Bülent Arınç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir. Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.

Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir. — Bülent Arınç (@bulent_arinc) September 10, 2020

KORONAVİRÜS TBMM'de altı personelde daha koronavirüs çıktı: Sayı 17'ye yükseldi

OYNAT 00:39 Kılıçdaroğlu'ndan korona ile mücadelede hükümete 'akıl ve mantık' teklifi: Bulaşmasını engelleyin ve bulaşanları tedavi edin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında videokonferans yöntemiyle Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirdi. Koronaya karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili hükümete çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu; ''Sorunu akılcı, mantıklı yöntemlerle çözeceksiniz. Bir salgın var mı? Evet var. Dünyada var mı? Evet var. Nasıl çözülecek bu? Nasıl mücadele edeceğiz? Yine akılla, yine mantıkla, yine strateji ile...Önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bunun önlemlerini alacaksın. İkinci konu, eğer hastalık bulaştıysa bütün önlemlere rağmen onu tedavi edeceksin'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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