Çavuşoğlu: Koronavirüs nedeniyle sağlık ekipmanı yardımı isteyen 125 ülkenin talebini karşıladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türkiye, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle (sağlık ekipmanı) yardımı isteyen 125 ülkenin talebini karşıladı' dedi. KORONAVİRÜS Türkiye'den Afganistan ve Gine'ye koronavirüs sürecinde tıbbi malzeme yardımı yapılacak KORONAVİRÜS İngiltere ve Rusya Sağlık Bakanlarından tıbbi malzeme desteği için Türkiye'ye teşekkür OYNAT 00:58 Türkiye’nin tıbbi yardımını teslim alan İtalyan Bakan: Bunu hiç unutmayacağız İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki ülkesine Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerini teslim aldığı anların videosunu Facebook hesabından paylaştı. İtalya'nın başkenti Roma yakınlarındaki Practica di Mare Hava Üssü'ne inen Türk Hava Kuvvetlerine ait 'A400M' askeri kargo uçağını İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya Genelkurmay Başkanı General Enzo Vecciarelli ve Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ile Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Alp Özdemir karşıladı. Türkiye'nin, Kovid-19 salgınında Avrupa'da merkez üs haline gelen İtalya'ya yönelik sağlık malzemelerini taşıyan uçağın yanına gelen Bakan Di Maio, yardımları taşıyan heyetin başkanı Mühendis Albay Burak Erkan'a teşekkür etti ve “bunu hiç unutmayacağız” dedi. Albay Erkan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye yazdığı mektubu iletilmek üzere Bakan Di Maio'ya teslim etti. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2203086'); PID2.render('pid#comment-count-2203086'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 16 Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde, koronavirüs salgınına karşı maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezanfektan üretildi. Bakanlık bünyesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemelerin, koronavirüs salgını ile mücadele eden iki ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatı üzerine İspanya ve İtalya'ya gönderilmesine karar verildi. Üretim noktalarında paketlenen yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-İspanya, Türkiye-İtalya bayrakları yan yana bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağına yüklendi. Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı. Maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezenfektanlar, kargo uçağı A400 M ile İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Uçak önce İspanya, ardından İtalya'ya giderek yardım malzemelerini teslim edecek. Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı  Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım: Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfaktanlar, askeri kargo uçağıyla İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2037137'); PID2.render('pid#comment-count-2037137'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder