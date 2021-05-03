Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Çin Hindistanda salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerle alay etti Paylaşım tepkiler sonrası silindi
ASYA TÜRKİYE

Çin Hindistan'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerle alay etti: Paylaşım tepkiler sonrası silindi

Çin Komünist Partisi'yle ilişkili bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çin'de fırlatılan bir roket ile Hindistan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin yakıldığı fotoğraf yan yana konularak "Çin'de yakılan ateş ile Hindistan'da yakılan ateş arasındaki fark" yazıldı. Paylaşım tepkilerin ardından kaldırıldı.

Haber Merkezi Diğer
Çin Hindistanda salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerle alay etti: Paylaşım tepkiler sonrası silindi
Hindistan'da hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri krematoryumlarda yer kalmaması nedeni ile boş alanlarda yakılmaya devam ediyor.

Çin Komünist Partisi'nin bir komisyonu tarafından yapılan bu paylaşım büyük tepki topladı. Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da yapılan paylaşımda, Çin'de fırlatılan bir roket ile Hindistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin parklarda yakıldığı fotoğraf yan yana koyularak "Çin'de yakılan ateş ile Hindistan'da yakılan ateş arasındaki fark" yazıldı.

İşte o paylaşım:

Cumartesi akşamüstü yapılan bu paylaşım tepkilerin ardından silindi.


Hindistan'da tablo korkunç: Vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
KORONAVİRÜS
Hindistan'da tablo korkunç: Vaka sayısı 20 milyona yaklaştı


KULLANICILARDAN TEPKİ YAĞDI

Milyonlarca takipçisi olan Çin Komünist Partisi Merkezi Politik ve Yasal İşler Komisyonu tarafından yapılan paylaşımın ardından Weibo kullanıcıları bunun uygunsuz olduğunu, Çin'in Hindistan'a geçmiş olsun dileklerini sunmasının daha doğru olacağını yazmıştı.

Hindistan’da koronaya teslim: Krematoryumlarda yer kalmadı halk sokaklarda yakılıyor
KORONAVİRÜS
Hindistan’da koronaya teslim: Krematoryumlarda yer kalmadı halk sokaklarda yakılıyor

İNSANİ DAYANIŞMA GÖSTERİLMELİ

Çin'deki Global Times gazetesinin yazı işleri müdürü Hu Şijin Çin'in Hindistan'la insani bir dayanışma göstermesinin ahlaki açıdan daha doğru olacağını belirten bir makale kaleme aldı.

  • Cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi Jinping Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye, ülkede artan ölümler nedeniyle başsağlığı mesajı iletmiş, ihtiyaç duyulması halinde yardım gönderebileceklerini söylemişti.

Hindistan Sağlık Bakanı Kovid-19 salgınıyla mücadelelerini savundu
DÜNYA
Hindistan Sağlık Bakanı Kovid-19 salgınıyla mücadelelerini savundu

Hindistan'da rekor ölüm: Bir günde 3 bin 689 kişi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 7
Title
Korona virüs salgınında dün günlük 400 bin vaka sayısını aşan dünyadaki ilk ülke olan Hindistan’da bugün yeni bir rekor daha kırıldı. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 3 bin 689 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek can kaybının kayıtlara geçtiği ülkede salgında ölenlerin sayısı 215 bin 542’ye yükseldi. Açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 392 bin 488 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 19 milyon 557 bin 457’ye ulaştığı bildirildi.
Title
Hastanelerde yatak sayısının yetersiz kaldığı ülkede tıbbi oksijen eksikliği nedeniyle hastalar tedavi edilemiyor. Dün Delhi’deki Batra Hastanesi’nde oksijenin bitmesi nedeniyle 12 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Andhra Pradesh eyaletindeki 2 hastanede oksijenin tükenmesi sonucu toplam 16 kişi ve Delhi’deki Gurgaon bölgesinde de 6 kişinin öldüğü bildirildi.
Title
Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan’da ülke içinde aşı sıkıntısı yaşanıyor. Aşıların yetersiz kalması nedeniyle ülkede üretilen AstraZeneca aşısının ihracatı geçici olarak durduruldu.
Title
Title
Title
Title
Hindistan'da rekor ölüm: Bir günde 3 bin 689 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 3 bin 689 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek can kaybı sayısı kayıtlara geçti.


Abone Ol Google News
Dünya basınının iki yüzlülüğü

Dünya basınının iki yüzlülüğü

Söz konusu Türkiye olunca tüm hikaye değişiyor.
Kadıköyde 11ler belli oldu

Kadıköy'de 11'ler belli oldu

Fenerbahçe-Erzurumspor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Tedbirler tabloya yansıdı

​Vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor.

Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.
Futbolcuları<br>için oruç tutuyor

Futbolcuları
için oruç tutuyor

İtalyan kondisyoner, Beşiktaş'ın gizli kahramanı.

İhracata rekor kırdıran ülkeler

İhracata rekor kırdıran ülkeler

Türkiye adım adım 200 milyar dolara koşuyor.

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Anastasiadis'a tepki

​Bakan Koca konuşuyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.