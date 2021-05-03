Çin Hindistan'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerle alay etti: Paylaşım tepkiler sonrası silindi

Çin Komünist Partisi'nin bir komisyonu tarafından yapılan bu paylaşım büyük tepki topladı. Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da yapılan paylaşımda, Çin'de fırlatılan bir roket ile Hindistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin parklarda yakıldığı fotoğraf yan yana koyularak "Çin'de yakılan ateş ile Hindistan'da yakılan ateş arasındaki fark" yazıldı.

İşte o paylaşım:

Cumartesi akşamüstü yapılan bu paylaşım tepkilerin ardından silindi.

KORONAVİRÜS Hindistan'da tablo korkunç: Vaka sayısı 20 milyona yaklaştı





KULLANICILARDAN TEPKİ YAĞDI

Milyonlarca takipçisi olan Çin Komünist Partisi Merkezi Politik ve Yasal İşler Komisyonu tarafından yapılan paylaşımın ardından Weibo kullanıcıları bunun uygunsuz olduğunu, Çin'in Hindistan'a geçmiş olsun dileklerini sunmasının daha doğru olacağını yazmıştı.

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KORONAVİRÜS Hindistan’da koronaya teslim: Krematoryumlarda yer kalmadı halk sokaklarda yakılıyor

İNSANİ DAYANIŞMA GÖSTERİLMELİ

Çin'deki Global Times gazetesinin yazı işleri müdürü Hu Şijin Çin'in Hindistan'la insani bir dayanışma göstermesinin ahlaki açıdan daha doğru olacağını belirten bir makale kaleme aldı.

Cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi Jinping Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye, ülkede artan ölümler nedeniyle başsağlığı mesajı iletmiş, ihtiyaç duyulması halinde yardım gönderebileceklerini söylemişti.

DÜNYA Hindistan Sağlık Bakanı Kovid-19 salgınıyla mücadelelerini savundu

FOTOĞRAF 7 Korona virüs salgınında dün günlük 400 bin vaka sayısını aşan dünyadaki ilk ülke olan Hindistan’da bugün yeni bir rekor daha kırıldı. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 3 bin 689 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek can kaybının kayıtlara geçtiği ülkede salgında ölenlerin sayısı 215 bin 542’ye yükseldi. Açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 392 bin 488 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 19 milyon 557 bin 457’ye ulaştığı bildirildi. Hastanelerde yatak sayısının yetersiz kaldığı ülkede tıbbi oksijen eksikliği nedeniyle hastalar tedavi edilemiyor. Dün Delhi’deki Batra Hastanesi’nde oksijenin bitmesi nedeniyle 12 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Andhra Pradesh eyaletindeki 2 hastanede oksijenin tükenmesi sonucu toplam 16 kişi ve Delhi’deki Gurgaon bölgesinde de 6 kişinin öldüğü bildirildi. Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan’da ülke içinde aşı sıkıntısı yaşanıyor. Aşıların yetersiz kalması nedeniyle ülkede üretilen AstraZeneca aşısının ihracatı geçici olarak durduruldu. Hindistan'da rekor ölüm: Bir günde 3 bin 689 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 3 bin 689 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek can kaybı sayısı kayıtlara geçti. BiP'te paylaş

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