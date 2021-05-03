Çin Hindistan'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerle alay etti: Paylaşım tepkiler sonrası silindi
Çin Komünist Partisi'yle ilişkili bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çin'de fırlatılan bir roket ile Hindistan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin yakıldığı fotoğraf yan yana konularak "Çin'de yakılan ateş ile Hindistan'da yakılan ateş arasındaki fark" yazıldı. Paylaşım tepkilerin ardından kaldırıldı.
Çin Komünist Partisi'nin bir komisyonu tarafından yapılan bu paylaşım büyük tepki topladı. Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da yapılan paylaşımda, Çin'de fırlatılan bir roket ile Hindistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin parklarda yakıldığı fotoğraf yan yana koyularak "Çin'de yakılan ateş ile Hindistan'da yakılan ateş arasındaki fark" yazıldı.
İşte o paylaşım:
Cumartesi akşamüstü yapılan bu paylaşım tepkilerin ardından silindi.
KULLANICILARDAN TEPKİ YAĞDI
Milyonlarca takipçisi olan Çin Komünist Partisi Merkezi Politik ve Yasal İşler Komisyonu tarafından yapılan paylaşımın ardından Weibo kullanıcıları bunun uygunsuz olduğunu, Çin'in Hindistan'a geçmiş olsun dileklerini sunmasının daha doğru olacağını yazmıştı.
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İNSANİ DAYANIŞMA GÖSTERİLMELİ
Çin'deki Global Times gazetesinin yazı işleri müdürü Hu Şijin Çin'in Hindistan'la insani bir dayanışma göstermesinin ahlaki açıdan daha doğru olacağını belirten bir makale kaleme aldı.
Cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi Jinping Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye, ülkede artan ölümler nedeniyle başsağlığı mesajı iletmiş, ihtiyaç duyulması halinde yardım gönderebileceklerini söylemişti.