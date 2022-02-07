Emine Erdoğan: Tayyip Beyle evde istirahatimiz sürüyor durumumuz iyi seyrediyor

Koronavirüs testleri pozitif çıkan ve evde karantinada olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, hastalığı hafif geçiriyor.
"VARLIĞINIZI BİLMEK BİZE GÜÇ VERİYOR"
Sağlık durumlarına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Emine Erdoğan, "Covid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor." dedi.
Erdoğan, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:
"Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten devlet başkanları ve kıymetli eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, basın mensuplarına, hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlara can-ı gönülden teşekkür ederim."
Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten devlet başkanları ve kıymetli eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, basın mensuplarına, hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlara can-ı gönülden teşekkür ederim.
Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten devlet başkanları ve kıymetli eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, basın mensuplarına, hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlara can-ı gönülden teşekkür ederim.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 7, 2022