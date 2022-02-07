Koronavirüs Emine Erdoğan Tayyip Beyle evde istirahatimiz sürüyor durumumuz iyi seyrediyor
POLİTİKA TÜRKİYE

Emine Erdoğan: Tayyip Beyle evde istirahatimiz sürüyor durumumuz iyi seyrediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sağlık durumlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. "Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz." diyen Emine Erdoğan, durumlarının iyi seyrettiğini belirterek, geçmiş olsun dileğinde bulunanlara teşekkür etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Erdoğan: Tayyip Beyle evde istirahatimiz sürüyor durumumuz iyi seyrediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan

Koronavirüs testleri pozitif çıkan ve evde karantinada olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, hastalığı hafif geçiriyor.

"VARLIĞINIZI BİLMEK BİZE GÜÇ VERİYOR"

Sağlık durumlarına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Emine Erdoğan, "Covid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor." dedi.

Erdoğan, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten devlet başkanları ve kıymetli eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, basın mensuplarına, hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlara can-ı gönülden teşekkür ederim."

Taylandlı öğrencilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua: Allah sizi başımızdan eksik etmesin
OYNAT 00:31
Taylandlı öğrencilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua: Allah sizi başımızdan eksik etmesin
Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile yapılan Tercihim Türkçe Projesi kapsamında Türkçe derslerinin verildiği Tayland'ın Pattani kentindeki Integrated Islamic School öğrencileri Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti. Grupta yer alan öğrencilerden birinin Türkçe olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulunduğu mesajında, 'Merhaba sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çok geçmiş olsun. Biz size çok dua ediyoruz, Allah başımızdan eksik etmesin, Allah size, eşiniz Emine Hanım'a şifa versin.' ifadelerini kullandı. Daha sonra öğrenciler hep birlikte Erdoğan çifti için dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraşlı gençlere karantinadan seslendi: İstirahatlere pek alışık değiliz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraşlı gençlere karantinadan seslendi: İstirahatlere pek alışık değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraşlı gençlere karantinadan seslendi: İstirahatlere pek alışık değiliz
OYNAT 01:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraşlı gençlere karantinadan seslendi: İstirahatlere pek alışık değiliz
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastalığı hafif geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal aracılığıyla Kahramanmaraşlı gençlere seslendi. Kahramanmaraş Gençlik Buluşması programına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, istirahatlere alışık olmadığını belirterek '2023'te Kahramanmaraş Türkiye genelinde büyük bir oy patlamasını sandıklarda gerçekleştirecek potansiyele sahip. Şimdiden durmak yok yola devam diyoruz.' ifadelerini kullandı.
Facebok ve Instagram kapanabilir

Facebok ve Instagram kapanabilir

Veri krizi giderek büyüyor.
Gine açıklarındadev operasyon

Gine açıklarında
dev operasyon

Balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirildi.
HDPden örtülü isyan çağrısı: Sokağa çıkarak tepkinizi dile getirin

​Bakan Koca İstanbul'daki salgın seyrini rakamlarla açıkladı.

​Meteoroloji, İstanbul'u saat verip uyardı.

​Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.