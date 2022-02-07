Emine Erdoğan: Tayyip Beyle evde istirahatimiz sürüyor durumumuz iyi seyrediyor

Koronavirüs testleri pozitif çıkan ve evde karantinada olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, hastalığı hafif geçiriyor.

"VARLIĞINIZI BİLMEK BİZE GÜÇ VERİYOR"

Sağlık durumlarına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Emine Erdoğan, "Covid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor." dedi.

Erdoğan, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten devlet başkanları ve kıymetli eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, basın mensuplarına, hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlara can-ı gönülden teşekkür ederim."

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Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten devlet başkanları ve kıymetli eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, basın mensuplarına, hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlara can-ı gönülden teşekkür ederim. — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 7, 2022

OYNAT 00:31 Taylandlı öğrencilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile yapılan Tercihim Türkçe Projesi kapsamında Türkçe derslerinin verildiği Tayland'ın Pattani kentindeki Integrated Islamic School öğrencileri Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti. Grupta yer alan öğrencilerden birinin Türkçe olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulunduğu mesajında, 'Merhaba sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çok geçmiş olsun. Biz size çok dua ediyoruz, Allah başımızdan eksik etmesin, Allah size, eşiniz Emine Hanım'a şifa versin.' ifadelerini kullandı. Daha sonra öğrenciler hep birlikte Erdoğan çifti için dua etti. BiP'te paylaş

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