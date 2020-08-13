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Koronavirüs Gaziantep Valisi açıkladı 65 yaş üstüne koronavirüs kısıtlaması
GAZİANTEP TÜRKİYE

Gaziantep haber: 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması

Gaziantep Valisi açıkladı: 65 yaş üstüne koronavirüs kısıtlaması

Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımına, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanım saatlerine kısıtlama getirildi. Vali Davut Gül, "Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır. Toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00'den sonra sebze-meyve pazarlarına gitmeleri yasaklanmıştır" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımı, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanım saatleri kısıtlandı.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, alınan yeni kararları duyurdu.

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Kovid-19'un en fazla büyükleri etkilediğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

  • "65 yaş üstü ulu çınarlarımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır. Toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00'den sonra sebze-meyve pazarlarına gitmeleri yasaklanmıştır."


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Sosyal mesafe ve maske uyarı drone'ları Gaziantep sokaklarında
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Sosyal mesafe ve maske uyarı drone'ları Gaziantep sokaklarında
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı en büyük önlemler arasında görülen maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı ile ilgili yenilikçi bir çalışmaya imza attı. Büyükşehir ekipleri, dronelu hoparlörlerle kalabalıkları maske takmaları konusunda uyarıyor.


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