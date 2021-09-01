Koronavirüs Gemide korona paniği Pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı
KOCAELİ TÜRKİYE

Gemide korona paniği: Pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi açıklarındaki bir kargo gemisinin 4 mürettebatında koronavirüs tespit edildi. Bu kişilerle temaslısı 8 mürettebat karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Gemide korona paniği: Pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı
Kocaeli'de bir kargo gemisinin 4 mürettebatında koronavirüs tespit edildi.

Körfez ilçesi Hereke Sahili açıklarında demirli Panama bandıralı, Fahriye K. isimli kargo gemisindeki 12 kişilik mürettebatın 4'ünde koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine geminin bağlı olduğu firma personeli tahliye etti, gemi de dezenfekte edildi.

DHA

Karaya çıkarılan 4 pozitif ve 8 temaslı personel de karantinaya alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkan 4 kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken, 8 temaslı mürettebat evlerine gönderildi.

DHA

Geminin, Körfez'deki bir limandan yük aldıktan sonra İtalya’ya doğru yola çıkacağı belirtildi.

Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: 'Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim kokar'
GÜNDEM
Otobüste yakalanan riskli gruptaki yaşlı çift: 'Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim kokar'

Kırıkkale'de koronavirüs hastası kadını otobüse alan şoförün ’HES kodu’ bahanesi pes dedirtti: Elektrikler yoktu
GÜNDEM
Kırıkkale'de koronavirüs hastası kadını otobüse alan şoförün ’HES kodu’ bahanesi pes dedirtti: Elektrikler yoktu

Mardin'de 10 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
GÜNDEM
Mardin'de 10 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Gece yarısı şoku yaşadılar: Temaslı olduklarını Doğu Ekspresi treninde öğrenen aile karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Gece yarısı şoku yaşadılar: Temaslı olduklarını Doğu Ekspresi treninde öğrenen aile karantinaya alındı

Karantina kaçağının bahanesi polisleri şaşırttı: İşlerim var 150 bin avromu kaybedeceğim
GÜNDEM
Karantina kaçağının bahanesi polisleri şaşırttı: İşlerim var 150 bin avromu kaybedeceğim
Abone Ol Google News
Yenilen gol olay çıkardı

Yenilen gol olay çıkardı

'Anlaşmazlık oldu' dedi, Rıdvan Dilmen tepki gösterdi.
Polislere para teklif etmişti

Polislere para teklif etmişti

​Eski MasterChef yarışmacısı hakkında karar.
Yıkıldık

​2-0 öne geçtiğimiz maçın son dakikasında 2 puan bıraktık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan subay ve astsubaylara seslendi.

​1 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.
''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

''Lüksün ötesi'' Nişantaşı'nda yeniden tanımlandı

​Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler Nişantaşı'nda

​Ankara'daki Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adli yıl açılışında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.