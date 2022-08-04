Koronavirüs Haftalık Kovid-19 bilançosu 365 bin 424 yeni vaka
TÜRKİYE

Haftalık Kovid-19 bilançosu: 365 bin 424 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı’nın 18-24 Temmuz 2022 tarihlerine dair koronavirüs verilerine göre yedi günde 365 bin 424 yeni vaka tespit edildi, 157 kişi hayatını kaybetti.

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Haftalık Kovid-19 bilançosu: 365 bin 424 yeni vaka
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre 18-24 Temmuz 2022 tarihlerinde 365 bin 424 yeni vaka tespit edildi, 265 bin 962 kişi iyileşti, 157 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın bugün yayımladığı ‘Türkiye Haftalık Covid-19 Tablosu’ 18-24 Temmuz 2022 tarihleri arasını kapsıyor.

Bu hafta içerisinde 365 bin 424 vaka ortaya çıkarken 157 kişi yaşamını yitirdi, 265 bin 962 kişi ise iyileşti. Türkiye’deki toplam vaka sayısı 15 milyon 889 bin 495’e, toplam vefat sayısı ise 99 bin 341’e ulaştı.

11 Temmuz ile 17 Temmuz arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 226 bin 532, can kaybı 96 ve iyileşen sayısı 124 bin 732 kişi olarak açıklanmıştı.

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