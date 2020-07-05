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Koronavirüs Hindistanda bir kişi virüsten korunmak için yaklaşık 4 bin dolara altından maske yaptırdı
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Hindistan'da virüsten korunmak için altından maske yaptırdı

Hindistan'da bir kişi virüsten korunmak için yaklaşık 4 bin dolara altından maske yaptırdı

Hindistan’da Shankar Kurade bir kişi, koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında takmak için altından maske yaptırdı. Kurade’nin yaklaşık 4 bin dolara mal olan maskenin etkili olup olmadığından emin olmadığı ifade edildi. Altın takılar takmayı seven Kurade'nin, sosyal medya üzerinden gümüş maske giyen bir kişiyi görmesi üzerine bunu düşündüğü belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Shankar Kurade
Shankar Kurade


Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde bulunan Pune şehrindeki 48 yaşındaki Shankar Kurade isimli kişi, salgın sırasında takmak için kendine altından maske yaptırdı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Pune’a bağlı Pimpri-Chinchwad bölgesinde yaşayan Kurade, maskenin ince olduğunu ve nefes alabilmek için de küçük delikleri bulunduğunu belirtti.

Koronavirüsten korunmak için kendine 'altın maske' yaptırdı
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Koronavirüsten korunmak için kendine 'altın maske' yaptırdı
Hindistan'da Shankar Kurade (48) isimli bir kişi, koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında takmak için altından 26 bin liralık maske yaptırdı.


  • Ayrıca Kurade’nin yaklaşık 26 bin 563 liraya (3 bin 870 dolar) mal olan maskenin etkili olup olmadığından emin olmadığı ifade edildi.

"Gümüş maske takan birini gördüm ve aklıma bu fikir geldi"


Altın takılar takmayı seven Kurade'nin, sosyal medya üzerinden gümüş maske giyen bir kişiyi görmesi üzerine bunu düşündüğü belirtildi.

Kurade altın maske fikriyle ilgili olarak, "Sosyal medyada, Kolhapur'da gümüş maske giyen bir adamın videosunu gördüm ve sonra altın maske giymek aklıma geldi. Bir kuyumcu ile konuştum ve bir hafta içinde bana bu altın maskeyi verdi" dedi.

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