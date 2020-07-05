Hindistan'da bir kişi virüsten korunmak için yaklaşık 4 bin dolara altından maske yaptırdı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Yerli güneş paneli üretecek fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santralleri'nin Toplu Açılış Töreni'ne İstanbul'dan Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, tüm kuruluşlardan gündemlerindeki yatırım ve üretim programlarını hızlandırmalarını istediklerini, çağrılarının karşılıksız kalmadığını söyledi. Erdoğan, yapılan yatırımlara ilişkin, "Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan, kalkınmaktan bahsetmesi mümkün değildir. Bunlar bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır. Salgına teslim olmadığımızı gösterdik. Türkiye'nin her zaman, şu içinden geçtiğimiz kritik dönemde en büyük ihtiyacının bu eser siyaseti olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. Yeni bir projenin müjdesini de veren Erdoğan, "Yenilenebilir enerjide dünyada 13. sıradayız. Yerli güneş paneli üretecek fabrikamızın açılışını Ağustos ayında gerçekleştireceğiz" dedi.