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Koronavirüs İçişleri Bakanı Soylu Yarın bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
POLİTİKA TÜRKİYE

İçişleri Bakanı Soylu: Yarın bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz

İçişleri Bakanı Soylu: Yarın bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

  • "Yarın, Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında hepimiz sahada olacağız. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk ve zabıta."

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