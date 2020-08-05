İçişleri Bakanı Soylu: Yarın bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
- "Yarın, Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında hepimiz sahada olacağız. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk ve zabıta."
#SağlıkİçinHepimizİçin
Yarın,
Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz.
“Kontrollü Sosyal Hayat”
#SağlıkİçinHepimizİçin
#SağlıkİçinHepimizİçin
Yarın,
Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz.
“Kontrollü Sosyal Hayat”
#SağlıkİçinHepimizİçin