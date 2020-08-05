İçişleri Bakanı Soylu: Yarın bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Yarın, Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında hepimiz sahada olacağız. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk ve zabıta."

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu üyesi Levent Yamanel'den önemli açıklama: Okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir

#SağlıkİçinHepimizİçin



Yarın,



Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz.



“Kontrollü Sosyal Hayat” — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 5, 2020

#SağlıkİçinHepimizİçin



Yarın,



Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz.



“Kontrollü Sosyal Hayat” — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 5, 2020

KORONAVİRÜS Bu görüntü bizi üzüyor: Sağlık çalışanları endişeli