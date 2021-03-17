Koronavirüs İngiltere Başbakanı Boris Johnson 23 ülkenin askıya aldığı AstraZeneca aşısını yaptıracak
AVRUPA DÜNYA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson 23 ülkenin askıya aldığı AstraZeneca aşısını yaptıracak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bazı ülkelerin kanda pıhtılaşma yaptığı iddiasıyla kullanımını durdurduğu Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Boris Johnson
Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avan Kamarasında Başbakan'a Sorular Oturumunda konuştu. Oturumda, Johnson'a bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alma kararıyla ilgili ne yaptığı soruldu.

Ülkedeki aşı uygulamasındaki "harika" çalışmaları için Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) teşekkür eden Başbakan, davet aldığını ve çok kısa bir süre içinde kendisinin de aşı yaptıracağını belirterek "Vurulacağım aşı, kesinlikle Oxford-AstraZeneca olacak" dedi.

Yirmi ülke AstraZeneca’yı askıya aldı
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Yirmi ülke AstraZeneca’yı askıya aldı

23 ülke AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg, İspanya ve İsveç’in de aralarında bulunduğu 23 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle önlem olarak AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmuştu.

İngiltere ise AstraZenaca aşısı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını savunarak aşıyı kullanmaya devam ediyor.


Hollanda ve İrlanda AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı
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Hollanda ve İrlanda AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

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