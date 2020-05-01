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Koronavirüs İranda hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini geçti
ORTADOĞU DÜNYA

İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini geçti

İran’da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 63 kişi öldü. Ülkede ölenlerin sayısı 6 bin 91’e yükselirken, vaka sayısı 95 bin 646 olarak açıklandı.

Haber Merkezi İHA
İran’da son 24 saatte koronavirüsten 63 kişi hayatını kaybetti.
İran’da son 24 saatte koronavirüsten 63 kişi hayatını kaybetti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 95 bin 646’ya, ölenlerin sayısının ise 6 bin 91’e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 6 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 63 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede iyileşip taburcu olanların sayısının 76 bin 318’e ulaştığını ifade etti.

Cihanpur, şu ana kadar 475 bin 23 korona virüs testi yapıldığını söyleyerek, ”Şu anda hastanelerde 2 bin 899 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır” dedi.

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