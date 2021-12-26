İYİ Parti'li Aytun Çıray yerli aşıya karşı çıktı: BionTech'ten vazgeçmeyin

İYİ Parti'li Aytun Çıray, koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çıray, Sağlık Bakanlığı'nın acil kullanım onayı verdiği yerli aşı TURKOVAC'ın koruyuculuğunun düşük olduğunu öne sürdü.

"TURKOVAC'IN KORUYUCULUK ORANI DÜŞÜK"

Açıklamalarına devam eden Çıray, BionTech aşılarından vazgeçilmemesi tavsiyesinde bulunarak, "Bu aşı, Sinovac'ın eşdeğeridir. Koruyuculuk oranları düşük. Şimdi koruyuculuk oranları düşük olan bir aşıyı tekrar vatandaşımıza yapmak, onları adeta yeni varyantlar karşısında korumasız duruma düşürmektir." dedi.

Çıray geçtiğimiz gün de TURKOVAC'ın henüz bilimsel standartlara göre aşı niteliği kazanmadan Sağlı Bakanlığı tarafından acil kullanım onayı verdiğini iddia etmiş ve "Bu insan sağlığı üzerine kumar oynamaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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