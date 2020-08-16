Koronavirüs önlemlerini yetersiz bulan HDP Muş’ta gençlik buluşması düzenledi, vekiller de halay çekti

Türkiye'nin salgınla mücadelesini eleştirip TBMM'de önerge veren Halkların Demokratik Partisi (HDP)
milletvekili Sevin Coşkun ve Gülistan Koçyiğit Muş’ta gençlik buluşması düzenleyip halay çekti. HDP Malazgirt İlçe teşkilatı tarafından ilçe parti binasında, Gençlik Buluşmaları adı altında yapılan organizasyonda sosyal mesafeyi unutan partililerin halay çektiği görüntüler tepkilere neden oldu.
Tahkikat başlatıldı
Organizasyona katılan ve sosyal mesafeyi ihlal edenlerin kimlik tespitlerinin yapılması ve şüphelilerin ifadelerinin alınması için tahkikat başlatıldı.
Halay çeken milletvekillerinin ifadeleri alınmadan tahkikat evrakı Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.