Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Koronavirüs önlemlerini yetersiz bulan HDP Muşta gençlik buluşması düzenledi, vekiller de halay çekti
TÜRKİYE

Koronavirüs önlemlerini yetersiz bulan HDP Muş’ta gençlik buluşması düzenledi, vekiller de halay çekti

Koronavirüs tedbirlerini yetersiz görüp TBMM'de önerge veren HDP'nin Milletvekili Sevin Coşkun ve Gülistan Koçyiğit Muş’ta gençlik buluşması düzenleyip halay çekti. Organizasyona katılan ve sosyal mesafeyi ihlal edenlerin kimlik tespitlerinin yapılması ve şüphelilerin ifadelerinin alınması için tahkikat başlatıldı.

Haber Merkezi Diğer
HDP binasında Milletvekili şevin Coşkun'un halay çekerken sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı.
HDP binasında Milletvekili şevin Coşkun'un halay çekerken sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı.

Türkiye'nin salgınla mücadelesini eleştirip TBMM'de önerge veren Halkların Demokratik Partisi (HDP)

milletvekili Sevin Coşkun ve Gülistan Koçyiğit Muş’ta gençlik buluşması düzenleyip halay çekti. HDP Malazgirt İlçe teşkilatı tarafından ilçe parti binasında, Gençlik Buluşmaları adı altında yapılan organizasyonda sosyal mesafeyi unutan partililerin halay çektiği görüntüler tepkilere neden oldu.

HDP'nin sosyal medya paylaşımı.

Tahkikat başlatıldı

Organizasyona katılan ve sosyal mesafeyi ihlal edenlerin kimlik tespitlerinin yapılması ve şüphelilerin ifadelerinin alınması için tahkikat başlatıldı.

Halay çeken milletvekillerinin ifadeleri alınmadan tahkikat evrakı Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 19 kişi öldü, günlük vaka 1192
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 19 kişi öldü, günlük vaka 1192

Düğüne katılan kadınlar aynı makyaj malzemesini kullanınca 35 kişiye koronavirüs bulaştı
KORONAVİRÜS
Düğüne katılan kadınlar aynı makyaj malzemesini kullanınca 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Abone Ol Google News
HDPli vekilin koronavirüs halayı

HDP'li vekilin
koronavirüs halayı

​Meclis'te tedbirleri eleştirip önerge vermişti.
İstanbulda korkutan yangın

İstanbul'da korkutan yangın

Yangının nedeni incelemenin ardından belli olacak.
Bidene tepki

Biden'e tepki

"​Cahilce yapılmış bir açıklama."
Başarmanın <br>yolu dikkat!

Başarmanın
yolu dikkat!

​Bakan Koca, son 24 saatin sayılarını açıkladı.
Otelde siyanür paniği

Otelde siyanür paniği

​AFAD özel ekibi cesedi çıkardı.
Ben seni böyle seviyorum

Ben seni böyle seviyorum

Erdoğan'ın down sendromlu vatandaş ile samimi sohbeti.
Avrupa yine şaşırtmadı

Avrupa yine şaşırtmadı

​Türkiye'nin yeni Navtex ilanından rahatsız oldular.
Piknikçilere <br>havadan denetim

Piknikçilere
havadan denetim

​Polis ekipleri ve yunus timleri nöbet tutuyor.
Bir milyon dolar gelir elde edecek

Bir milyon dolar gelir elde edecek

Hollandalılar Kulaca salçasından vazgeçmiyor.
Kendi düğünlerine katılamayacaklar

Kendi düğünlerine katılamayacaklar

İki gelin adayının testi pozitif çıktı.
Alçak bir plandır

Alçak bir plandır

MHP lideri Bahçeli, Joe Biden'ın sözlerine tepki gösterdi.
Kırmızı listedeydi:<br>Etkisiz hale getirildi

Kırmızı listedeydi:
Etkisiz hale getirildi

​MİT'in istihbaratıyla operasyon düzenlendi.
Yeni Navtex ilanı

Yeni Navtex ilanı

Yavuz, Doğu Akdeniz'de çalışmalara başlayacak.
Yeni bir Ayder <br>ortaya çıkacak

Yeni bir Ayder
ortaya çıkacak

Erdoğan, Ayder Yaylası'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Barbaros'a<br> refakat ediyor

Barbaros'a
refakat ediyor

Milli Savunma Bakanlığından Kemalreis paylaşımı.
İmzayı attı

İmzayı attı

​Sassuolo, Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı.
THY'nin uçuş planlaması belli oldu

THY'nin uçuş planlaması belli oldu

İşte THY'nin eylül ayı uçuş başlayacağı noktalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.