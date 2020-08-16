Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: 19 kişi öldü, günlük vaka 1192

Türkiye'de son günlerde yeniden yükselişe geçen koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili son 24 saatte yaşananları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Kovid-19 kaynaklı uyarılarını her gün tekrarlayan Bakan Koca'nın sosyal medyadan açıkladığı son dakika 16 Ağustos koronavirüs verilerine göre son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 1192 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

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230 bin koronavirüs hastası iyileşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 974’e yükseldi. Bugün toplam 65 bin 956 test yapılırken, bin 192 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 249 bin 309 oldu. Bugün iyileşen 997 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 230 bin 996’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6, toplam ağır hasta sayısının ise 679 olduğu açıklandı.

OYNAT 00:00 Ülkelerin aşı yarışında kazanan Rusya mı oldu? Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı koronavirüre dair en merak edilen konu aşı. Virüsün tek şifası olarak görülen aşı için ülkeler hummalı bir çalışma içinde. Rusya ise deyim yerindeyse saman altından su yürüterek aşı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu. Böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Peki, gerçekten de ülkelerin aşı yarışının ilk kazananı Rusya mı oldu?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12 bin 366 kişi halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda. Dikkat eder, kendimizi dışarıdaki riskten korursak, daha hızlı başarırız" dedi.

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