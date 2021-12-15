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Koronavirüs vakaları dünyada artış göstermeye devam ediyor: İtalya'da aylar sonra en yüksek vaka sayısı

Koronavirüs vakaları, yeni varyantlar ile birlikte dünyada yükseliş göstermeyi sürdürüyor. İtalya'da nisandan beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilirken, ABD'de ise ölenlerin sayısı son 24 saatte 1751 artışla 800 bin 473'e yükseldi. Öte yandan her geçen gün yayılmaya devam eden omicron varyantı bugün Fas'ta ilk kez görüldü.

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Haber Merkezi AA
Koronavirüs vakaları dünyada artış göstermeye devam ediyor: İtalyada aylar sonra en yüksek vaka sayısı
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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 23 bin 195 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 634 bin 638 test yapıldı.

  • 23 bin 195 kişiye Kovid-19 tanısı konulmasıyla ülkede 23 bin 649 vakanın kaydedildiği 1 Nisan'dan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 23 binin üstüne çıktı. Salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 5 milyon 282 bin 76'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 19 Mayıs’tan sonra ilk kez 300 bin eşiğini geçerek, 305 bin 653 oldu. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 870'e yükseldi.

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İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 129 artarak 135 bin 178 oldu. İyileşenlerin sayısı da 14 bin 802 artışla 4 milyon 841 bin 245'e ulaştı.

Yılbaşı kutlamaları yapılmayacak

Vaka sayısındaki artış eğilimi, yılbaşı kutlamalarının da iptal edilmesine yol açtı. Roma Belediyesi, başkentte kalabalıkların oluşmaması için 31 Aralık’ta yapılması planlanan yılbaşı konserinin iptal edildiğini bildirdi.

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  • Ülkenin bir diğer büyük kenti Milano'da da halka açık meydanlarda yılbaşı dolayısıyla herhangi bir etkinlik yapılmayacağı belirtildi.

Campania Bölgesel Yönetim Başkanı Vincenzo De Luca, bölge dahilinde yılbaşında sokak partilerini, alkol satışını ve kamuya açık alanlarda su haricinde yiyecek - içecek tüketimini yasakladı.

  • Yaklaşan Noel Yortusu ve yılbaşı dolayısıyla hükümet de vaka sayısındaki artış eğilimine dikkati çekerek halka temkinli olma çağrısı yaptı.

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Fas'ta ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu. Bakanlıktan konuyla ilgili yazılı açıklama yayımlandı.

  • Ülkede ilk kez, Kazablanka kentinde yaşayan bir vatandaşta yeni varyantın tespit edildiği aktarılan açıklamada, enfekte kişinin kentteki bir hastanede tedavi altına alındığı, durumunun da iyi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, virüsten korunmak için gerekli tedbirlere uyulması çağrısında bulunuldu. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Tunus da Omicron varyantının ülkelerinde görüldüğünü açıklamıştı.

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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 800 bin 473'e çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1751 artışla 800 bin 473'e yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 115 bin 782 artışla 50 milyon 236 bin 602'ye çıktı.

  • Son 24 saatte 1751 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 800 bin 473 olarak kayıtlara geçti. California 5 milyon 177 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 401 bin vakayla Texas ve 3 milyon 754 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 75 bin 428 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 74 bin 707'ye ulaştı, Florida'da ise 62 bin 73 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 76,7'sine en az bir doz, yüzde 64,8'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 27,2'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 239 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 202 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 55 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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​Sağlık Bakanı Koca: Hatırlatma dozu üç aya indi.

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​Türkiye'nin 15 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

​Devlet Bahçeli: Türkiye ekonomisiyle ilgili asılsız ve mesnetsiz açıklamalar tarihi bir hata.

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