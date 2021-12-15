Koronavirüs Kovid-19un omicron varyantı Balkanlara da sıçradı
DÜNYA

Kovid-19'un omicron varyantı Balkanlar'a da sıçradı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı bulaşan omicron varyantı Balkanlar'a da sıçradı.

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Haber Merkezi AA
Kovid-19un omicron varyantı Balkanlara da sıçradı
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Hırvatistan ve Slovenya Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamada, bu ülkelerde ilk omicron varyantı vakalarının tespit edildiği bildirildi.

Yetkililer, omicron varyantının yeni yıl tatilinden sonra Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'da da görülmesinin beklendiğini ifade ediyor.

Bu arada Hırvatistan'da son 24 saatte 3 bin 71, Slovenya'da 1712, Sırbistan'da 1547, Bosna Hersek'te 684 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı Hırvatistan'da 56, Slovenya'da 10, Sırbistan'da 32, Bosna Hersek'te 81 oldu.

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