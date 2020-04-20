Koronavirüs Koronavirüsü tüm dünyaya yayan Çinde bir zamanların en popüler yiyeceğiydi Bambu fareleri
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Koronavirüsü tüm dünyaya yayan Çin'de bir zamanların en popüler yiyeceğiydi: Bambu fareleri

Koronavirüsü tüm dünyaya yayan Çin'de vahşi hayvan pazarları hakkındaki tartışmalar devam ederken ülkede 2018 yılında paylaşılan ve internette viral olan görüntüler tekrar gündeme geldi. Bambu farelerini temel gıda kaynağı ve besin değeri yüksek bir yiyecek olarak gören Çinliler 2018 yılında "bambu faresi yemek için 100 sebep" başlıklı footğafları sosyal medyadan paylaşmışlardı. Virüsün kaynağı hakkında henüz tartışmalar başlamamışken Çin'de yılda 25 milyon bambu faresi yetiştiriliyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çin'de yılda 25 milyon bambu faresi yetiştiriliyordu.
Çin'de yılda 25 milyon bambu faresi yetiştiriliyordu.

Yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) hayvandan insana ilk kez bulaştığı yer olduğu düşünülen Çin'in vahşi hayvan pazarları, Covid-19'un pandemiye dönüşmesiyle birlikte dünya genelinde eleştirilerin hedefi haline geldi.

Koronavirüsü tüm dünyaya yayan Çin'de bambu faresi bir zamanların en popüler yiyeceğiydi.Çin yemek kültüründe besleyici bir gıda kaynağı olduğu düşünülen bambu farelerinin vücuda iyi geldiği ve insanları güzelleştirdiğine inanılıyor.

Virüsün kaynağı hakkında henüz tartışmalar başlamamışken Çin'de yılda 25 milyon bambu faresi yetiştiriliyordu.

Koronavirüsün Vuhan kentindeki vahşi hayvan pazarından tüm dünyaya yayıldığı iddia edilirken 2018 yılında Çin'den yapılan bazı paylaşımlar tekrar gündeme geldi. Bambu faresi tüketen Çinlilerin "Bambu faresi yemek için 100 neden" başlığıyla paylaştıkları fotoğraflar internette viral olmuştu.

Bambu fareleri 5 kilo ağırlığında ve 45 santimetre uzunluğunda olabiliyor. Çin'de bambu faresi yemenin "hakim geleneklerden biri" olduğuna inanılıyor. Fare etinin mideye iyi geldiği düşünülüyor.

Çin hükümeti Covid-19 salgınıyla birlikte vahşi hayvan satışını yasakladı ancak yine de pazarların yeniden açılmaya başlaması uluslararası kamuoyunda oldukça eleştirildi.

Dünya çapında salgına yol açan yeni tip koronavirüs, ilk kez Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde bu türden hayvanların ve hayvansal ürünlerin de satıldığı gıda pazarını ziyaret edenlerde görülmüştü.

Yarasalarda bulunan bir betakoronavirüsün mutasyona uğramış hali olan virüsün, yarasalardan pangolin veya yılan gibi bir sürüngen aracılığıyla insanlara bulaştığı tahmin ediliyor.

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