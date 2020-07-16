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Koronavirüs Koruma polisinde koronavirüs çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendini karantinaya aldı
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15 Temmuz Darbe Girişimi
POLİTİKA TÜRKİYE

Koruma polisinde koronavirüs çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendini karantinaya aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in koruma ekibinden bir polis memurunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu nedenle panik yaşayan Akşener kendisini karantinaya aldı.

Haber Merkezi Diğer
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendini karantinaya aldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendini karantinaya aldı.

İYİ Parti'de koronavirüs paniği yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in koruma ekibinden bir polis memurunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Akşener'in bir süre kendisini karantinaya alacağı öğrenildi.

İYİ Parti lideri Akşener'in koruması pozitif çıktı: Meclis'teki 15 Temmuz törenlerine katılmayacak
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İYİ Parti lideri Akşener'in koruması pozitif çıktı: Meclis'teki 15 Temmuz törenlerine katılmayacak

Akşener'in testi negatif çıktı

Daha önce TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitlerini Anma Töreni'ne katılacağı duyurulan IYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, programını değiştirdi ve programa katılmadı.

Partiden yapılan açıklamada, "Ancak Sayın Genel Başkanımızın koruma ekibinden bir polis memurunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Her ne kadar Sayın Genel Başkanımıza yapılan test negatif çıkmışsa da yapılan değerlendirmeler sonrası törene katılanları riske atmamak için programa katılmama kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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İYİ Parti'li Süleyman Tefek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Nisan ayında da Akşener’in evinde yardımcılık yapan bir çalışanın testi pozitif çıkmıştı.

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Meral Akşener: ‘Erdoğan Ayasofya’yı açamaz’ dedim yanılmışım
Daha önce katıldığı bir programda 'Sayın Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya'nın tekrar camiye çevrilmesi kararından sonra katıldığı TV programında, 'Sayın Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dedim yanılmışım. Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum' dedi.

“Akşener’e İYİ Parti-HDP ile işbirliğini sordum: ‘Ülkücüler belediyelerden iş istemiyorum demiyor’ dedi”
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“Akşener’e İYİ Parti-HDP ile işbirliğini sordum: ‘Ülkücüler belediyelerden iş istemiyorum demiyor’ dedi”
İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden İsmail Ok, partisinden istifa etme sürecini anlattı. İYİ Pari Genel Başkanı Akşener'e bir toplantı sırasında HDP ile ittifak yapılmasından duyduğu rahatsızlığı belirttiğini aktaran Ok, şu ifadeleri kullandı: Sn. Akşener, 'Ülkücüler belediyelerden iş istemiyorum' demiyor ama, dedi. Ve bu söz benimle mezara gidecekti fakat söylüyorum; 'Ülkücüler hiçbir şey üretmiyor' dedi.


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