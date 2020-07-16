Koruma polisinde koronavirüs çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendini karantinaya aldı

İYİ Parti'de koronavirüs paniği yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in koruma ekibinden bir polis memurunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Akşener'in bir süre kendisini karantinaya alacağı öğrenildi.
Akşener'in testi negatif çıktı
Daha önce TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitlerini Anma Töreni'ne katılacağı duyurulan IYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, programını değiştirdi ve programa katılmadı.
Partiden yapılan açıklamada, "Ancak Sayın Genel Başkanımızın koruma ekibinden bir polis memurunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Her ne kadar Sayın Genel Başkanımıza yapılan test negatif çıkmışsa da yapılan değerlendirmeler sonrası törene katılanları riske atmamak için programa katılmama kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.
Yakın çevresinde
Nisan ayında da Akşener’in evinde yardımcılık yapan bir çalışanın testi pozitif çıkmıştı.