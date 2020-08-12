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EĞİTİM TÜRKİYE

Okullar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Toplantısı başladı

Okullar için karar günü: Bilim Kurulu Toplantısı başladı

Okulların ne zaman açılacağı milyonlarca veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor. Okulların açılıp-açılmama durumu ile ilgili önerinin verileceği Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanlığında Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlığında başladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığında Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlığında Bilim Kurulu toplantısı başladı. Okulların açılıp-açılmama durumu ile ilgili öneriler bu toplantıda verilecek.

  • Milli Eğitim Bakanlığından dün yapılan açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Yarınki Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" denilmişti.


Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılacağı tarihe ilişkin açıklama
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılacağı tarihe ilişkin açıklama

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