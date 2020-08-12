Okullar için karar günü: Bilim Kurulu Toplantısı başladı

Sağlık Bakanlığında Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlığında Bilim Kurulu toplantısı başladı. Okulların açılıp-açılmama durumu ile ilgili öneriler bu toplantıda verilecek.
- Milli Eğitim Bakanlığından dün yapılan açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Yarınki Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" denilmişti.
2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır.
Yarınki Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.
2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır.