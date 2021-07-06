Sonbaharda kullanıma girebilir: ​Yerli VLP aşı gönüllülerle başladı

Virüs benzeri parçacık (VLP) temelli yerli Kovid-19 aşısı, Faz-2 aşamasında İstanbul’daki gönüllülere uygulanmaya başlandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen çalışma Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, Doç. Dr. Mustafa Çörtük ve Doç. Dr. Halit Çınarka’dan oluşan ekip gözetiminde yürütülecek.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 5 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Halit Çınarka

SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sedat Altın, VLP aşısının Faz-2 çalışmasının Ankara, Kocaeli ve İstanbul’daki 3 merkezde gerçekleştirildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu: “Faz-3 çalışması da inşallah hastanemizde devam eder. En kısa zamanda bu aşının etkinliğinin yüksek olduğunu ve yan etkileri açısından da bir sıkıntı olmadığını gördüğümüzde hastalarımıza ve gönüllülerimize yapmaya başlayacağız. Diğer aşılardan farklı olarak bu aşıda genetik materyal kullanılmadığı için özellikle çekinen vatandaşlarımızın rahatça yaptırabilmelerine olanak sağlanıyor. Etkinliğinin de yüksek çıkacağına inancımız tam.”

BAŞVURULARI KABUL EDİYORUZ

SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya da VLP aşısının Faz-2 çalışmasına gönüllülerin büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Prof. Dr. Çetinkaya, gönüllü olmak için gereken kriterlere işaret ederek, “18 yaşından büyük olan, daha önce diğer Kovid-19 aşılarından olmamış ya da hastalık geçirmemiş kişileri gönüllü kabul ediyoruz. Testlerini yapıyoruz. Test sonuçları uygun çıktığında da aşılama programına dahil ediyoruz” diye konuştu.

REKLAM

KORONAVİRÜS 51 ilde 18 yaş üstü nüfusun yüzde 55'inden fazlası en az bir doz aşı oldu

AĞUSTOSTA FAZ-3’E GEÇECEĞİZ