Tedbirli minikler

MUHAMMED KURTAR
Uyum eğitimine başlayan minik öğrenciler Kovid-19 kurallarına riayet etme konusunda öğretmenlerinden tam not aldı. Ankara Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu öğretmenleri öğrencilerin kurallara yaklaşımını anlattı. İlkokul birinci sınıf öğretmeni Nurten Şahiner, okullar açılmadan çok önce aşısını olduğunu belirtti. Şahiner, “Öğrencilerim ilk dersten itibaren maskelerini hiç çıkarmadılar. Velilerimiz çocuklarımızı bilinçli bir şekilde okula göndermişler. Temizlik konusuna çok dikkat ediyorlar. Mesela, öğrencilerimden bir tanesi sıraya oturmadan önce ıslak mendil ile sırasını sildi. Çocuklarımız koronavirüs ile yaşamda bilinçliler” diye anlattı.
MESAFEYİ KORUYORLAR
- İlkokul birinci sınıf öğretmeni Nuran Atakul Tok da aşısını yaptırdığını söylerken “Öğrencilerimizde gözlemlediğimiz kadarıyla koronavirüs tedbirlerinde büyüklere göre daha bilinçliler. Kendi aralarında silgi, kalem, kalemtıraş gibi bir alışveriş olmadı. Çocuklar ders saatlerinde ve teneffüs saatlerinde maske ve sosyal mesafeye uygun hareket ediyorlar. Maskeleri düzgün bir şekilde takıyorlar. Sınıf içerisinde konuşma yaparken maskem biraz indiği için bir öğrencim ‘Öğretmenim maskenizi düzeltir misiniz’ diye uyardı. Çocuklarımız koronavirüsle yaşamda çok daha bilinçli bir şekilde hareket ediyorlar” dedi. Anasınıfı öğretmeni Tuğba Öztürk de çocuklara karşı sorumlu olduklarını söyleyerek meslektaşlarını aşıya davet etti.