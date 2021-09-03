Koronavirüs Tedbirli minikler
TÜRKİYE

Tedbirli minikler

Uyum eğitimine başlayan 1. sınıf öğrencileri, koronavirüs tedbirleri noktasında oldukça bilinçli. Silgi-kalem alışverişi yapmayan minikler, okullarda maskelerini hiç çıkarmazken sosyal mesafeye de uygun hareket ediyorlar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tedbirli minikler
Ankara Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu öğretmenleri öğrencilerin kurallara yaklaşımını anlattı.

MUHAMMED KURTAR

Uyum eğitimine başlayan minik öğrenciler Kovid-19 kurallarına riayet etme konusunda öğretmenlerinden tam not aldı. Ankara Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu öğretmenleri öğrencilerin kurallara yaklaşımını anlattı. İlkokul birinci sınıf öğretmeni Nurten Şahiner, okullar açılmadan çok önce aşısını olduğunu belirtti. Şahiner, “Öğrencilerim ilk dersten itibaren maskelerini hiç çıkarmadılar. Velilerimiz çocuklarımızı bilinçli bir şekilde okula göndermişler. Temizlik konusuna çok dikkat ediyorlar. Mesela, öğrencilerimden bir tanesi sıraya oturmadan önce ıslak mendil ile sırasını sildi. Çocuklarımız koronavirüs ile yaşamda bilinçliler” diye anlattı.

Reçetemiz aşı ve tedbir
KORONAVİRÜS
Reçetemiz aşı ve tedbir

Bu gidişle yine kapanırız
KORONAVİRÜS
Bu gidişle yine kapanırız

Nurten Şahiner
Nurten Şahiner

Nuran Atakul
Nuran Atakul

MESAFEYİ KORUYORLAR

  • İlkokul birinci sınıf öğretmeni Nuran Atakul Tok da aşısını yaptırdığını söylerken “Öğrencilerimizde gözlemlediğimiz kadarıyla koronavirüs tedbirlerinde büyüklere göre daha bilinçliler. Kendi aralarında silgi, kalem, kalemtıraş gibi bir alışveriş olmadı. Çocuklar ders saatlerinde ve teneffüs saatlerinde maske ve sosyal mesafeye uygun hareket ediyorlar. Maskeleri düzgün bir şekilde takıyorlar. Sınıf içerisinde konuşma yaparken maskem biraz indiği için bir öğrencim ‘Öğretmenim maskenizi düzeltir misiniz’ diye uyardı. Çocuklarımız koronavirüsle yaşamda çok daha bilinçli bir şekilde hareket ediyorlar” dedi. Anasınıfı öğretmeni Tuğba Öztürk de çocuklara karşı sorumlu olduklarını söyleyerek meslektaşlarını aşıya davet etti.
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