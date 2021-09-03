Tedbirli minikler

Bakan Koca: AVM restoran ve kafeler için PCR zorunluluğu gündemimizde yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. AVM, restoran ve kafeler için PCR zorunluluğunun gündemde olmadığını belirten Bakan Koca, aşıya eğilim arttığını ve bu sebeple kapalı mekanlarda PCR zorunluluğunun gündeme gelmeyeceğini düşündüğünü söyledi.





Bakan Koca, 'Aşılanma oranının artmasıyla birlikte pandeminin,salgının ülkemizin gündeminden giderek düşeceğini ve vaka sayılarının azalacağını düşünüyorum. Vatandaşlarımızın aşıya eğilimi artıyor. Yaptığımız toplam aşı sayısı bugün itibariyle 95 milyonu geçti. Almanya 102 milyon. Birkaç hafta sonra Almanya'nın aşı oranını da geçmiş olacağız. Avrupa ülkelerinde Almanya dışında bizden daha fazla aşı yapan ülke yok.' dedi.