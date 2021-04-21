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Koronavirüs Trabzonda büyük panik Koronalı anne-kız taziyeye katıldı temaslıları gizledi
TÜRKİYE

Trabzon'da büyük panik: Koronalı anne-kız taziyeye katıldı temaslıları gizledi

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde koronavirüse yakalanan anne ve kızı cenaze evinde taziyeye katıldı, temaslıları gizledi. Anne ve kızını taşıyan taksi şoförüne ulaşan filyasyon ekipleri, taziyeye katılan 25 kişiyi takip altına aldı.

Haber Merkezi DHA
Trabzonda büyük panik: Koronalı anne-kız taziyeye katıldı temaslıları gizledi
Filyasyon ekipleri, taziyeye katılan 25 kişiyi takip altına aldı.

Vakfıkebir'de rahatsızlanan İ.A.’nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Mutasyonlu virüse yakalandığı belirlenen İ.A., ekiplere eşi F.A. dışında kimseyle temaslı olmadığını söyledi. 5 gün sonra İ.A.’nın farklı köyde yaşayan annesi A.A. ile kız kardeşi N.A. da rahatsızlandı. Taksi ile hastaneye giden anne ve kızın yapılan koronavirüs testleri de pozitif çıktı. Tedaviye alınan ikili, taksiciden başka kimseyle temaslı olmadıklarını öne sürdü. Filyasyon ekiplerinin ulaştığı taksi şoförü, anne ve kızın aralarında cenazeye katıldıkları yönünde konuşma yaptıklarını söyledi. Cenazeye katıldıkları belirlenen anne ve kızın temas ettiği 25 kişi test yapılarak takip altına alındı.

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"Temaslılar gizlendiği sürece savaşı kazanamayız"

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, koronavirüs hastalarının temaslı kişileri gizlemesinin toplum sağlığı açısından büyük risk olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Temaslıların gizlenmesi halinde sonuçlarının neler olacağını bu vakada görmüş oluyoruz. Bir vatandaşımız pozitif çıkıyor ama ailesiyle temaslı olduğunu gizliyor. Birkaç gün sonra eşi pozitif çıkınca yine temaslı olduğu kişileri gizliyor. Bu vatandaşlarımızın birkaç gün sonra annesi ve kız kardeşi de rahatsızlanarak hastaneye taksiyle gidiyor ve taksiciden başka kimseyle temaslı olmadıklarını söylüyor.

Taziye evleri virüsü yaydı
KORONAVİRÜS
Taziye evleri virüsü yaydı

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta
Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta

Ekiplerimiz taksicinin beyanlarından yola çıkarak koronavirüs pozitif çıkan anne ve kardeşin cenazeye başsağlığına gittiklerini belirliyor. Temaslılar gizlendiği için bulaş halkası da böyle genişliyor. Cenazeye katılan herkes filyasyona dahil ediliyor fakat üzerinden 5 gün geçtiği için virüs yayılabileceği her alana yayılıyor.

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  • Filyasyon ekiplerimiz büyük özveriyle adeta hafiyelik yaparak iz sürüyor ancak gelin görün ki virüse yakalananlar temaslı oldukları kişileri gizlediği sürece bu savaşı kazanamayız. Temaslı olan kişilerin özellikle söylenmesini tüm vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz.”

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