Taziye evleri virüsü yaydı

Salgının başından bu yana İstanbul ve İzmir en çok vakanın görüldüğü illerdendi. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte sahil şeridine akın eden vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını adeta hiçe saydı.

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İstanbul’da vatandaşlar Adalar başta olmak üzere sahil kıyılarına akın ederken, İzmir plajları da kalabalıktan nasibini aldı. Plajlarda sosyal mesafe kuralları yok sayılırken, vatandaşlar maske de takmadı. Başkent Ankara da yine vakaların en çok arttığı illerden biri olarak dikkat çekiyor. Kalabalık nüfusuyla dikkat çeken bu 3 şehirde kalabalık toplu taşıma araçları virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor.

OYNAT 00:42 Bidonlarla gelip caddelerdeki dezenfektan stantlarını boşalttılar Kocaeli'de kimliği belirsiz kişiler, koronavirüs önlemleri kapsamında caddelere yerleştirilen dezenfektan stantlarını boşaltırken amatör kamera tarafından görüntülendi. Şahısların tespit edilip cezalandırılması için inceleme başlatıldı. BiP'te paylaş

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Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Siirt gibi şehirler de virüs yayılımı açısından dikkat çekiyor. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte bu şehirlerdeki kalabalık daha da artarken, vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmediği belirtiliyor. Bu kentlerde özellikle taziyeler aracılığıyla virüsün yayıldığı ifade ediliyor. Gaziantep’te ise toplu organizasyonların virüsün yayılmasına neden olduğu belirtiliyor.