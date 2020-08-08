Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Taziye evleri virüsü yaydı
TÜRKİYE

Taziye evleri virüsü yaydı

Koronavirüs, Türkiye’de yeniden korkutucu boyutlara ulaşıyor. Vakaların artmasında en büyük etken taziye ve düğünler oldu. Tedbirler uygulanmayınca vakalar da fırladı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Salgının başından bu yana İstanbul ve İzmir en çok vakanın görüldüğü illerdendi. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte sahil şeridine akın eden vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını adeta hiçe saydı.

Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı: Kovid-19'un belirtileri neler?
KORONAVİRÜS
Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı: Kovid-19'un belirtileri neler?

İstanbul’da vatandaşlar Adalar başta olmak üzere sahil kıyılarına akın ederken, İzmir plajları da kalabalıktan nasibini aldı. Plajlarda sosyal mesafe kuralları yok sayılırken, vatandaşlar maske de takmadı. Başkent Ankara da yine vakaların en çok arttığı illerden biri olarak dikkat çekiyor. Kalabalık nüfusuyla dikkat çeken bu 3 şehirde kalabalık toplu taşıma araçları virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor.

Bidonlarla gelip caddelerdeki dezenfektan stantlarını boşalttılar
OYNAT 00:42
Bidonlarla gelip caddelerdeki dezenfektan stantlarını boşalttılar
Kocaeli'de kimliği belirsiz kişiler, koronavirüs önlemleri kapsamında caddelere yerleştirilen dezenfektan stantlarını boşaltırken amatör kamera tarafından görüntülendi. Şahısların tespit edilip cezalandırılması için inceleme başlatıldı.


Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Siirt gibi şehirler de virüs yayılımı açısından dikkat çekiyor. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte bu şehirlerdeki kalabalık daha da artarken, vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmediği belirtiliyor. Bu kentlerde özellikle taziyeler aracılığıyla virüsün yayıldığı ifade ediliyor. Gaziantep’te ise toplu organizasyonların virüsün yayılmasına neden olduğu belirtiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 15, vaka sayısı 1185
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 15, vaka sayısı 1185
Abone Ol Google News
Daha güçlü olacağız

Daha güçlü olacağız

​Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın.
Son sözü Türkiye söyler

Son sözü Türkiye söyler

​Yunanistan-Mısır anlaşması savaş ilanı gibi.
İçişlerinden81 ile genelge

İçişleri'nden
81 ile genelge

​Komisyonlar acilen toplanacak.
İyi haber sıkı tedbire bağlı

İyi haber sıkı tedbire bağlı

​Bakan Koca, son 24 saat koronavirüs tablosunu açıkladı.
'Büyük ayrıcalık'

'Büyük ayrıcalık'

​Ayasofya Camii levhasını Kabe'nin yazılarını yazan hattat yazdı.
'Büyü bozuldu'

'Büyü bozuldu'

Galatasaraylı yöneticiyle yaptığı görüşme sosyal medyaya sızdı.

Hindistan <br>uçağı düştü

Hindistan
uçağı düştü

İniş sırasında ikiye bölündü.
Dezenfektan hırsızları

Dezenfektan hırsızları

​Bidonlarla gelip caddelerdeki dezenfektan stantlarını boşalttılar.
Kesinlikle değişmedi!

Kesinlikle değişmedi!

Bilim Kurulu Üyesi tane tane anlattı...

Erdoğan'ın cuma namazı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

​Mısır - Yunan antlaşmasının perde arkası...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.