Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Trump, koronavirüsün Vuhandaki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü açıkladı
AMERİKA DÜNYA

Trump, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü açıkladı

Trump, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıkladı. Trump, "Çin bunu kasıtlı olarak ya da yanlışlıkla yapmış olursa olsun araştırmacılarımız bu konuda çalışıyor. Size şu anda daha fazlasını söyleyemem" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da "yaşlıların korunması" konusunda düzenlenen panelde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olduğu iddialarına ilişkin Trump, "Vuhan Viroloji Enstitüsünün virüsün kaynağı olduğuna dair size yüksek derecede güven veren bir kanıt gördünüz mü?" şeklindeki soruya, "Evet gördüm." diye yanıt verdi.

  • Gazetecilerin bu konudaki sorularında ısrar etmesi üzerine Trump, "Çin bunu kasıtlı olarak ya da yanlışlıkla yapmış olursa olsun araştırmacılarımız bu konuda çalışıyor. Size şu anda daha fazlasını söyleyemem." diye konuştu.

Trump'tan ülkedeki yaşlılar için 'virüsten koruma' adımı: Başkanlık bildirisi imzalandı
DÜNYA
Trump'tan ülkedeki yaşlılar için 'virüsten koruma' adımı: Başkanlık bildirisi imzalandı

"DSÖ kendinden utanmalı"

Trump, Kovid-19 salgını konusunda Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) yüklenerek, "DSÖ kendinden utanmalı çünkü Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi çalışıyor. Biz her yıl bu kuruluşa neredeyse 500 milyon dolar verirken, Çin sadece 38 milyon dolar ödüyor. Az ya da çok fark etmez. İnsanlar korkunç hatalar özellikle de dünyada yüz binlerce kişinin ölümüne yol açacak hatalar yaparken, DSÖ'nün bir bahanesi olamaz." görüşünü paylaştı.

ABD'nin Çin'e milyarlarca dolar yatırım yaparken, Çin'in ABD'ye hiçbir şey vermediğini savunan Trump, "Çin bize 10 cent bile vermedi." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ: Afrika’daki sıtma nedenli ölümler iki katına çıkabilir
HAYAT
DSÖ: Afrika’daki sıtma nedenli ölümler iki katına çıkabilir

"Çin benim tekrar seçilmemi istemiyor"

Öte yandan Trump, kasım ayındaki seçimlerde Çin'in kendisi yerine Demokrat Başkan aday adayı Joe Biden'ın seçilmesini istediğini kaydederek, "Çin, benim tekrar başkan seçilmemi istemiyor." dedi.

Trump, Çin ile bir ticari anlaşma imzaladıktan kısa süre sonra Kovid-19 salgının ortaya çıktığını vurgulayarak, "Bu virüs Çin'de durdurulabilirdi. Şimdi tüm dünyada. Biz bu olanlardan mutlu değiliz." diye konuştu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil, diğer iki seçeneği araştırıyoruz
KORONAVİRÜS
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil, diğer iki seçeneği araştırıyoruz

Amerikan istihbaratı Kovid-19'un insan yapımı olmadığı sonucuna ulaştı

Kovid-19'a ilişkin "insan yapımı olduğu" ve "genetiğiyle oynandığına" dair birçok iddia gündeme gelmiş ve Amerikan istihbaratının bu iddiaları araştırdığı belirtilmişti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), dün yaptığı açıklamada, "İstihbarat Topluluğu, Kovid-19 virüsünün insan yapımı veya genetik olarak değiştirilmediğine dair bilimsel verilerle hemfikir." ifadesine yer vermişti.

  • Açıklamada, "salgının kaynağının enfekte hayvanlarla temas ya da bir Çin laboratuvarında kaza sonucu ortaya çıkıp çıkmadığının ise araştırıldığı" belirtilmişti.

Trump
OYNAT 00:00
Trump "Çin virüsü" ifadesiyle eleştiri oklarının hedefinde
ABD Başkanı Donald Trump'ın Koronavirüs'ten 'Çin virüsü' şeklinde bahsetmesi eleştirilere neden oluyor. Bir basın toplantısında kendisine 'Neden sürekli bu ifadeyi kullanıyorsunuz' diye soran gazeteciye Trump 'Çünkü Çin'den geliyor' şeklinde yanıt verdi.


Abone Ol Google News
#evdekalıyoruz

#evdekal'ıyoruz

Pandemiden sonra göremeyeceğimiz İstanbul manzaraları...
Kanıtları gördüm

Kanıtları gördüm

​ABD Başkanı Trump'tan koronavirüsle ilgili önemli açıklama.
Yalanı bile utandırdılar

Yalanı bile utandırdılar

İçerideki 'şizofren kitle' tuhaf bir yalan sarmalına girmiş durumda.
Hafter çöküyor

Hafter çöküyor

​Sebha kenti sakinleri desteklerini çektiklerini açıkladı.
Teşekkür<br>borcum var

Teşekkür
borcum var

​İlk kez plazma nakli yapılan hasta konuştu.
Darbe tehdidine tokat gibi cevap

Darbe tehdidine tokat gibi cevap

"Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir."

Muhalefete çağrı

Muhalefete çağrı

'Bu konu üzerinden siyaset yapmayalım'
Sessiz gece

Sessiz gece

​Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı.
Türkiye'ye minnettarız

Türkiye'ye minnettarız

​Örnek dayanışma sergileyen Türkiye 60 ülkeye tıbbi yardım gönderdi.
Yaşlı bakımında<br>ders veriyoruz

Yaşlı bakımında
ders veriyoruz

​Yeni Şafak Darülaceze ekibine başarılı mücadelenin yol haritasını sordu.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
PKK'ya<br>gizli sevkiyat

PKK'ya
gizli sevkiyat

Talabani tarafından kurulan vakıf tarafından PKK'ya sır yardım.
Çocuklarda<br>Kawasaki sendromu

Çocuklarda
Kawasaki sendromu

​Üç günden fazla ateş, döküntü ve yeni belirtiler ortaya çıktı.
Yetmiş iki saat başladı

Yetmiş iki saat başladı

Caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.
İmzayı attı

İmzayı attı

​Trump'tan ülkedeki yaşlılar için 'virüsten koruma' adımı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.