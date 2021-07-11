Koronavirüs Türkiyenin 11 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 11 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 11 Temmuz koronavirüs tablosu yayınlandı. Vefat sayısı bir önceki günde olduğu gibi yine 50'nin altında kaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor." diyerek vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrı yaptı. İşte 11 Temmuz koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 11 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 oldu. Bir günde toplam 222 bin 68 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 242 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 60,74 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 27,63 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 57 milyon 738 bin 829’a yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,0 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

En düşük aşılama Bitlis’te

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 30,6 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis’i sırasıyla Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı takip etti.

"Kontrol altında tutmak zorlaşıyor"

Tabloya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

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