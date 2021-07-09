Eve sipariş aşı

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele için yurt genelinde sürdürdüğü çalışma kapsamında Yalova’da oluşturulan evde aşı uygulaması ekipleri, vatandaşların telefonla taleplerini kısa sürede karşılıyor. Çalışan sayısı fazla olan işletmelerde yerinde aşı uygulaması başta olmak üzere AVM ve yoğunluğun olduğu bölgelerde kurulan çadırlarda aralıksız aşı çalışması yürüten İl Sağlık Müdürlüğü, yaşlı, hasta veya engelli vatandaşların ayağına gidiyor. Evde aşı talebini içeren telefonla harekete geçen sağlıkçılar, gerekli önlemleri alıp dakikalar içinde başvuru sahibinin adresine giderek aşısını yapıyor. Yalova Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Eyyüp Çağırtekin, son dönemde evde aşı uygulamasında görev aldıklarını söyledi. Çağırtekin, “Yatalak, engelli ve sağlık kuruluşlarına ulaşımda zorluk çeken hastaların aşısını bir telefonla evine giderek yerinde yapıyoruz. Bize ulaşamayanlara biz ulaşmaya çalışıyoruz. Umduğumuzdan daha fazla rağbet var.” dedi.

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ÇOK SEVİNDİM, SAĞ OLSUNLAR

İl merkezinde ikamet eden 90 yaşındaki Sadiye Gür ise telefonla ulaştıktan sonra yaklaşık 15 dakikada evine gelip aşısını yapan Kovid-19 savaşçılarına teşekkür ederek, “Çok sevindim, sağ olsunlar. Allah razı olsun. Aşımı da pansumanımı da yaptılar. Allah uzun uzun ömürler versin, kolaylıklar versin, sağlık versin.” ifadelerini kullandı. Gür’ün kızı Zekiye Cirik (62), İl Sağlık Müdürlüğünü arayarak aşı yaptırmak istediklerini söylediğini aktardı. Cirik, şunları kaydetti: “Devletimizin aşı politikası baştan beri takdire şayan. Hepimiz vaktinde aşılarımızı olmuştuk zaten. Bu varyant olayı çıktıktan sonra 3. aşı gereğini öğrendik. Yaşlı annem için talebimizi ilettik ve kısa sürede ekip evimize geldi. Gelmişken benim de 3. doz aşımı yaptılar. Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir hizmet. Biz çok memnunuz. Bir sipariş versem herhalde daha geç gelirdi. O kadar çabuk geldiler. Anında cevap verdiler ve annem inanılmaz mutlu oldu. Alakaları, yaşlı anneme incitmeden yattığı yerden öyle bir hizmet vermeleri müthiş bir olay. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum.”

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Onlar da kahvede oldu

Van’da sahada çalışmalarını sürdüren sağlık ekipleri, kahvehaneleri dolaşarak ikna ettikleri vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıyor. Muradiye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Özkan Özay, uzun süredir yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında ambulanslarla ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi. Çay ocaklarını, esnafı dolaşarak insanları aşı konusunda bilgilendirmeye çalıştıklarını belirten Özay, şunları kaydetti: “Onları motive ederek aşılamalarını yapıyoruz, aşı konusundaki bilgilerini tazeliyoruz, sormak istedikleri sorulara cevap veriyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla sahadayız. Savcı Yalçınkaya da “Ekipler kahve kahve gezerek aşı yapıyor. Sağ olsunlar. Ben de onların sayesinde bugün bulunduğum kahvede aşımı yaptırdım. Kendilerine başarılar diliyorum. Bu konudaki çalışmalarını tebrik ediyorum. İyi bir çalışma yürütüyorlar.” dedi.

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