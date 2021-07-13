Koronavirüs Türkiyenin 13 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 6 binin üzerinde
TÜRKİYE

Türkiye'nin 13 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 6 binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 13 Temmuz koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 13 Temmuz koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 13 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 46 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 6 bin 285 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 61,56, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 29 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 877 bin 335 aşı uygulandı.

  • Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 209 bin 906'sı birinci doz, 18 milyon 2 bin 32'si ikinci doz, 3 milyon 259 bin 534'ü üçüncü doz olmak üzere 59 milyon 471 bin 472'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Ağrı olarak sıralandı.

Bakan Koca, vaka sayısının en çok arttığı 5 ili açıkladı

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım." ifadesini kullandı.

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aşımızı olalım

​Bakan Koca tabloyu paylaşarak çağrısını yineledi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Devlet Başkanı Cinping ile görüştü.

Yunan Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

​Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka sayılarını gösteren tabloyu yayınladı.

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