Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Türkiyenin 22 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı Tedbirler sonuç verdi
TÜRKİYE

​Türkiye'nin 22 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin 22 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Tedbirler sonuç verdi

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 22 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 22 Nisan koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 22 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 354 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 bin 791 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı düşmüyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı düşmüyor

Abone Ol Google News
Tim iş başında

Tim iş başında

​73 yaşındaki Şaban Amca önce ikna oldu sonra aşı.
Kuyruk 5 kilometreyi buldu

Kuyruk 5 kilometreyi buldu

​Vatandaşlar, 3 günlük kısıtlama öncesi kaynak suyuna akın etti.
Tedbirler sonuç verdi

Tedbirler sonuç verdi

​Vaka sayısında ciddi düşüş başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İklim Liderler Zirvesi'nde önemli mesajlar

​Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar.
Yüzde 55'i tamamlandı

Yüzde 55'i tamamlandı

​Millet Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor.
Thodex'in hesaplarına bloke

Thodex'in hesaplarına bloke

​MASAK inceleme başlattı.

​Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

​Bir milyon Türk yatırımcıya kripto para uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.