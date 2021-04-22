Türkiye'nin 22 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Tedbirler sonuç verdi

Ekonomi

MASAK'tan Thodex'in hesaplarına bloke

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para borsası Thodex'in Türkiye'deki finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına dün itibariyle bloke koydu. MASAK ayrıca Thodex ve sahibi Fatih Faruk Özer hakkında inceleme başlattı.