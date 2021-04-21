Türkiye'nin 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı düşmüyor

"Çok yüksek riskli" şehirlerden biri olan Tokat'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor

Tokat şehir merkezinde polis ekipleri pazar yerinde ve sokakta HES kodu sorgulaması yaptı. Ekipler, Gaziosmanpaşa ve Behzat Bulvarı'nda denetimlerini sürdürdü. HES kodu sorgulamasında karantina uygulamasını ihlal ettiği belirlenenler Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Plevne ve Ballıca yurtlarına yerleştiriliyor.