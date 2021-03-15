Koronavirüs Üçüncü dalgayı yaşayan Almanya endişeli Sağlık çalışanlarının kaçışını durdurmalıyız
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Üçüncü dalgayı yaşayan Almanya endişeli: Sağlık çalışanlarının kaçışını durdurmalıyız

Koronavirüs salgınıyla mücadelede üçüncü dalgayı yaşayan Almanya'da, yoğun bakımda çalışan sağlık personeli sıkıntısının ciddi oranda artmasından endişe ediliyor. Birçok kişinin mesleğini bırakmayı düşündüğünü belirten Almanya Sağlık Bakım Hizmetleri sorumlusu Westerfellhaus, "Bu, sağlık hizmetlerimiz için felaket olur" uyarısında bulundu. Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneği (DIVI) Başkanı Marx ise "Hasta bakıcı mesleğinden kaçışı mutlaka durdurmamız lazım" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Almanya'da yoğun bakımda çalışan sağlık personeli sıkıntısının ciddi oranda artmasından endişe edildiği bildirildi.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneği (DIVI) Başkanı Gernot Marx, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hasta bakımı alanındaki krizin kötüleştiğini belirtti.

Bu krizin daha da derinleşeceğine işaret eden Marx, "Hasta bakıcı mesleğinden kaçışı mutlaka durdurmamız lazım" ifadesini kullandı.

Marx, salgında üçüncü dalganın başladığını ve hasta bakıcıların, görev bilinciyle bu duruma dayandıklarını aktararak, bu meslekte çalışanların yüzde 32'sinin meslekten ayrılmayı düşündüğü yönündeki bir anketin de sonucunu paylaştı.

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"SAĞLIK HİZMETLERİMİZ İÇİN FELAKET OLUR"

Alman hükümetinin Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu Andreas Westerfellhaus da mevcut çalışma şartları sebebiyle hasta bakımında çalışan birçok kişinin mesleğini bırakmayı düşündüğünü belirterek, "Bu, sağlık hizmetlerimiz için felaket olur" uyarısında bulundu.

Alman Hemşirelik Meslekleri Birliğinden Franz Wagner ise yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle hasta bakım mesleğinde çalışanların, kapasitenin sınırına geldiğini kaydetti.

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ÇALIŞMA ŞARTLARI DÜZELTİLMELİ

DIVI ve Almanya Uzman Hasta Bakıcılar Derneği (DGF), yoğun bakımdaki çalışanların koşullarının somut şekilde iyileştirilmesine ilişkin talep listesi oluşturarak, hasta bakımı ihtiyacına göre personel sayısının belirlenmesi, modern çalışma sürelerine geçilmesi, çalışanlara uygun maaş ödenmesi ve daha iyi psikolojik destek sağlanmasını istendi.

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ÜÇÜNCÜ DALGANIN BAŞINDAYIZ

Robert Koch Enstitüsü Başkanı (RKI) Lothar Wieler de Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında üçüncü dalganın başında olunduğunu bildirdi.

Yeni Kovid-19 vaka sayılarının bir süredir yüksek seviyede seyrettiğine işaret eden Wieler, 60 yaşın altındakilerde virüs görülme sıklığının yeniden artmaya başladığını söyledi.

Wieler, 15 yaşın altındakilerde de virüs görülme sıklığının şubat ortasından beri hızlı şekilde yükseldiğini, kreşlerde yeni vakaların ortaya çıktığını aktararak, buna Kovid-19'un mutasyona uğramış ve daha hızlı yayılan türü B117'nin sebep olabileceğini kaydetti.

"Salgın henüz bitmedi, aksine üçüncü dalganın başındayız" değerlendirmesinde bulunan Wieler, üçüncü dalgada yeni vaka sayılarının yükselmemesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

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  • ALMANYA'DA SON DURUM
  • Almanya'da son 24 saatte 6 bin 604 kişiye daha koronavirüs tanısı konulması üzerine toplam vaka sayısı 2 milyon 575 bin 849'a yükseldi.
  • Ülkede açıklanan son verilere göre, 47 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı 73 bin 418'e ulaştı.

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