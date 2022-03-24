​KOSGEB başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

Girişimci adayların en çok merak ettiği ve araştırdığı kurum olan KOSGEB ile ilgili merak edilenleri sizler için hazırladık. KOSGEB başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB başvurusu için gerekli evraklar nelerdir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

KOSGEB başvurusu nasıl yapılır?

KOSGEB’e başvuru yapabilmeniz için, Kosgeb.gov.tr adresinden veri tabanına üye olmanız ve üyelik bilgilerinizin bulunduğu sayfanın çıktılarını aldıktan sonra imzalamanız ve kaşenizi basmanız gerekmektedir. Kaşeleyip imzaladığınız çıktıyı ve eklerde belirtilen diğer belgeleri KOSGEB İl Hizmet Müdürlüğü’ne teslim etmeniz gereklidir.

KOSGEB başvuru belgelerinizi işleme aldıktan sonra yaptığı değerlendirmeleri size bildirecek ve düzenlenmesi gereken bilgilerinizi düzeltmenizi isteyecektir.

KOSGEB başvuru şartları nelerdir?

KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olma zorunluluğu vardır, KOSGEB’in KOBİ tanımına uymanız gerekmektedir, KOSGEB İl/İlçe Müdürlüğüne ilgili evrakları teslim etmeniz gerekir,

Ayrıca KOSGEB’in programlarından yararlanabilmek için; Eğitim kurslarına katılma zorunluluğu vardır ve bu eğitimlere %80 oranında devam etmek gerekmektedir. Eski dönemde 60 saatlik eğitimi var iken, yapılan değişiklikler sonrası eğitim süresi 70 saat olmuştur. Eğitimleri başarıyla tamamlayan girişimci ve KOBİ’lere KOSGEB Desteklerinden yararlanma hakkı sunulmaktadır.

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KOSGEB başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

KOSGEB’e başvuru yaparken, yanınızda olması gereken ve her Destek Programı için istenen genel prosedür evrakları;

KOBİ Beyannamesi KOSGEB’e Başvuru formunun imzalı ve kaşeli çıktısı Destek Programına ait Başvuru Formu KOBİ Bilgi Dokümanı

KOSGEB'e kimler başvurabilir?

KOSGEB’e KOBİ’ler, Yeni Girişimciler, Girişimciler ve işletmeler başvuru yapabilmektedir.