KPSS tercih sonucu yerleşenlerin sayısı
Kamu Personel Seçme Sınavı tercih sonuçları ÖSYM'nin sayfasından açıklandı. 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından sorgulanabilir.
KPSS tercih sonuçlarına göre kaç kişi yerleşti?
Önlisans türünde tercih yapan aday sayısı 55 bin 432 iken yerleşen aday sayısı 728 oldu.
Ortaöğretim türünde ise tercih yapan aday sayısı 10 bin 90 iken yerleşen sayısı 90 oldu. Toplamda 134 bin 800 kişi tercih yaparken yerleşen sayısı ise bin 815 kişi oldu. Boş kalan kontenjan sayısı ise 3 kişilik kaldı.