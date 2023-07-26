KPSS 2023/1 tercih sonuçları için nefesler tutuldu. KPSS tercih sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilecek. KPSS 2023/1 tercihleri 6-13 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Adaylar, mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar. Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak. KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte KPSS-2023/1 yerleştirme sonuçlarına İlişkin en küçük ve en büyük puanlar.