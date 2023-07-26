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KPSS tercih sonuçları ile yerleştirmesi yapılan kişi sayısı bin 815 oldu

KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. KPSS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS tercih sonuçlarına göre toplam 134 bin aday tercih yaparken, önlisans türünde tercih yapan aday sayısı 55 bin 432 iken yerleşen aday sayısı 728, ortaöğretim türünde ise tercih yapan aday sayısı 10 bin 90 iken yerleşen sayısı 90 oldu. İşte KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçlarına göre lisans, önlisans ve ortaöğretim en küçük ve en büyük puanları.

17:57 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
KPSS tercih sonucu yerleşenlerin sayısı

KPSS tercih sonucu yerleşenlerin sayısı

Kamu Personel Seçme Sınavı tercih sonuçları ÖSYM'nin sayfasından açıklandı. 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından sorgulanabilir.

KPSS tercih sonuçlarına göre kaç kişi yerleşti?

ÖSYM tarafından açıklanan
KPSS tercih sonuçları
sayısal bilgilerine göre lisans türünde tercih yapan aday sayısı 68 bin 978 kişi iken yerleşen aday sayısı 997 oldu.

Önlisans türünde tercih yapan aday sayısı 55 bin 432 iken yerleşen aday sayısı 728 oldu.

Ortaöğretim türünde ise tercih yapan aday sayısı 10 bin 90 iken yerleşen sayısı 90 oldu. Toplamda 134 bin 800 kişi tercih yaparken yerleşen sayısı ise bin 815 kişi oldu. Boş kalan kontenjan sayısı ise 3 kişilik kaldı.

#kpss
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#kpss tercih sonuçları
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