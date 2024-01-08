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KPSS 2023/2 tercih sonuçları için gözler ÖSYM sonuç sayfasında

KPSS 2023/2 tercihleri 20-27 Aralık tarihleri arasında alındı. Bu tarihler arasında tercihlerini yapan adaylar, tercih ÖSYM yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı.

11:55 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
ÖSYM KPSS tercih yerleştirme sonuçları
ÖSYM KPSS tercih yerleştirme sonuçları
Kamuya atama bekleyen binlerce aday, KPSS 2023-2 tercih sonuçları için
'den gelecek habere kilitlendi. 27 Aralık tarihine kadar tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarihi sorguluyor. Peki, KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20-27 Aralık tarihleri arasında alınan KPSS 2023/2 tercih işlemleri için gözler sonuç tarihine çevrildi. KPSS 2023/2 tercih sonuçlarının tercih dönemi bittikten 10 gün sonra açıklanması bekleniyor.

ÖSYM KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasından öğrenebileceklerdir.

Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.


#KPSS 2023 tercihleri
#KPSS 2023 tercih sonuçları
#ÖSYM
#ÖSYM sonuç
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