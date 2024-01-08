Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2023 yılı için toplam 2 bin 21 personel alımı yapacağını açıkladı. Bu kapsamda, 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere iki farklı kadroda personel alımı yapılacak. Peki, GSB personel alımı başvurusu ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları şartları neler? İşte, ayrıntılar.