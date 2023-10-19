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SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı sorusu, tercih başvurularını tamamlayan adayların gündemine yer alıyor. KPSS 2023/6 tercih kılavuzu ile Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde personel alımı gerçekleştirilecek. KPSS 2023/6 tercih işlemleri 5 ile 11 Ekim günleri arasında gerçekleştirildi. KPSS 2023/6 puan üstünlüğüne göre belirlenecek olan sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak. İşte KPSS 2023/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

14:32 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
KPSS

KPSS

SGK personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumunda istihdam edilmek üzere toplamda 1.392 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. KPSS 2023/6 tercih işlemleri 5 ile 11 Ekim günleri arasında gerçekleştirildi. KPSS 2023/6 puan üstünlüğüne göre belirlenecek olan sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak. İşte KPSS 2023/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS-2023/6 TERCİHLERİ TAMAMLANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamladı.

SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SGK personel alımı tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Sonuçların, tercihlerin tamamlanması ile ekim ayı içinde ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



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