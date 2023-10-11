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SGK personel alımı KPSS-2023/6 tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1392 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Başvurular 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Başvurusunu tamamlayan adaylar daha şimdiden SGK sözleşmeli personel alım sonuçlarının ne zaman açıklanaca? sorusunu sormaya başladı. SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

16:58 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
SGK personel alımı KPSS-2023/6 tercih sonuçları

SGK personel alımı KPSS-2023/6 tercih sonuçları

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2023 yılı için toplam 1392 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi ve 4 teknisyen olmak üzere dört kategoride yapılacak.

SGK personel alımı başvurları ne zaman sona erecek?

Başvurular, 5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında
'nin internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar, tercihlerini, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere KPSS puanı ile yapacaklar.

SGK sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

SGK personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. ÖSYM KPSS-2023/6 sonuçların, başvuruların tamamlanması ile yakın zaman içinde ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



#SGK
#ösym
#Sosyal Güvenlik Kurumu
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SGK personel alımı KPSS-2023/6 tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de