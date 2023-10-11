SGK personel alımı KPSS-2023/6 tercih sonuçları
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2023 yılı için toplam 1392 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi ve 4 teknisyen olmak üzere dört kategoride yapılacak.
SGK personel alımı başvurları ne zaman sona erecek?
SGK sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
SGK personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. ÖSYM KPSS-2023/6 sonuçların, başvuruların tamamlanması ile yakın zaman içinde ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.