Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2023 yılı için toplam 1392 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi ve 4 teknisyen olmak üzere dört kategoride yapılacak.

SGK personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. ÖSYM KPSS-2023/6 sonuçların, başvuruların tamamlanması ile yakın zaman içinde ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.