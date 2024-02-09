Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 personel alımı için branş dağılımı duyurmuştu. KPSS 2024/4 tercih kılavuzuna göre tercihlerini tamamlayan adaylar, ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor. Peki, KPSS 2024/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS TERCİH SÜRECİ SONA ERDİ

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylar 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı.

KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri tamamlandı. Tercihlerini yapan adaylar ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

7 Şubat tarihinde tamamlanan KPSS 2024/4 tercih sonuçlarının şubat ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.

KADRO DAĞILIMI

Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 kadronun ayrıntıları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan duyuruya göre, aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak personele ilişkin branşlar ve sayıları şu şekilde sıralandı:

1443 Destek Personeli

1088 Büro Personeli

982 Ziraat Mühendisi

652 Veteriner Hekim

487 Şoför

193 Gıda Mühendisi

162 Orman Muhafaza Memuru

155 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

107 Su Ürünleri Mühendisi

81 Orman Mühendisi

56 Laborant

33 Biolog

18 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi

15 Harita Mühendisi

14 Kimya Mühendisi

6 Bilgisayar Mühendisi

6 İnşaat Mühendisi

2 Gemi Adamı







