2025 KPSS'nin yapılacağı tarih merak ediliyor. KPSS Ortaöğretim sınavı bu sene 15 Eylül 2024 tarihinde yapılmıştı. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlara 2025 yılında katılmayı planlayanlar sınav takvimini bekliyor. Geçtiğimiz sene Kasım ayının ilk haftasında yayınlanan takvimin bu yıl ne zaman yayınalanacağı merak konusu. Peki 2025 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihleri ne zaman açıklanacak? KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...
KPSS 2025 sınav tarihi, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavların tarihleri yayınlanacak olan 2025 sınav takvimi ile belli olacak. Peki, 2025 KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte? KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu?
KPSS 2025 sınavı ne zaman yapılacak?
ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmasını henüz tamamlamadığı için 2025 KPSS başvuru ve sınav tarihi henüz belli olmadı.
ÖSYM’nin sınav takvimi Kasım'da açıklanacak
ÖSYM, 2025 sınav takviminde KPSS, ÖABT, YKS ve ALES gibi önemli sınavların tarihlerini duyuracak. Kasım ayında açıklanması beklenen bu takvimle adaylar, 2025 sınavlarına yönelik hazırlık sürecini daha kolay planlayabilecek. KPSS'nin eylül ayında yapılmasıyla sıcaklık nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.
KPSS’ ye nasıl başvuru yapılır?
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde geçerli fotoğrafın (son 50 ayda çekilmiş olmalı) varsa başvuru tarihleri içinde gerekli bilgilerini girerek başvurunu yapabilirsin. Başvuru yaptıktan sonra bankaya belirlenen miktarda para yatırman gerekli! Paranı yatırdıktan sonra başvurun tamamlanmış olacaktır.