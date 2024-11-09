KPSS 2025 sınav tarihi, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavların tarihleri yayınlanacak olan 2025 sınav takvimi ile belli olacak. Peki, 2025 KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte? KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu?

KPSS 2025 sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmasını henüz tamamlamadığı için 2025 KPSS başvuru ve sınav tarihi henüz belli olmadı.

ÖSYM’nin sınav takvimi Kasım'da açıklanacak

ÖSYM, 2025 sınav takviminde KPSS, ÖABT, YKS ve ALES gibi önemli sınavların tarihlerini duyuracak. Kasım ayında açıklanması beklenen bu takvimle adaylar, 2025 sınavlarına yönelik hazırlık sürecini daha kolay planlayabilecek. KPSS'nin eylül ayında yapılmasıyla sıcaklık nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

KPSS’ ye nasıl başvuru yapılır?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde geçerli fotoğrafın (son 50 ayda çekilmiş olmalı) varsa başvuru tarihleri içinde gerekli bilgilerini girerek başvurunu yapabilirsin. Başvuru yaptıktan sonra bankaya belirlenen miktarda para yatırman gerekli! Paranı yatırdıktan sonra başvurun tamamlanmış olacaktır.







