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KPSS nitelik kodları

KPSS nitelik kodları memur adaylarının araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bu nitelik kodları, kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarında adayların başvurularını değerlendirmek için kullanılmaktadır. Adaylar, başvuru yaptıkları kadronun nitelik kodlarını dikkatlice incelemeli ve bu kodlara sahip olup olmadıklarını kontrol etmelidirler. Peki KPSS 2117, 4449, 3253, 3254, 7302 nitelik kodu nedir?

13:58 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
KPSS nitelik kodları nedir ne işe yarar?

KPSS nitelik kodları nedir ne işe yarar?

KPSS nitelik kodları, kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarında adayların başvurularını değerlendirmek için kullanılan kodlardır. Bu kodlar, adayların eğitim düzeyi, mezun olduğu bölüm, sahip olduğu sertifikalar ve diğer özel nitelikleri ifade eder.

KPSS nitelik kod örnekleri

KPSS nitelik kodlarının bazı örnekleri şunlardır:

  • 2117: İlköğretim Mezunları İçin Büro Personeli
  • 4449: Lisans Mezunları İçin Büro Personeli
  • 3253: İlköğretim Mezunları İçin Teknisyen
  • 3254: Lisans Mezunları İçin Teknisyen
  • 7302: Özel ehliyet

KPSS nitelik kodları, üç bölümden oluşur:

İlk iki basamak, adayların eğitim düzeyini ifade eder.

01: İlköğretim

02: Ortaöğretim

03: Ön lisans

04: Lisans

Üçüncü basamak, adayların mezun olduğu bölümü ifade eder.

Dördüncü basamak, adayların sahip olduğu sertifikalar veya diğer özel nitelikleri ifade eder.

2117 nitelik kodu nedir?

Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dalları, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı - Beslenme ve Ev Yönetimi Dalı, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı - Ev Ekonomisi Dalı veya Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı - Turizm / Otelcilik ve Turizm Dalından mezun olmak.

4449 nitelik kodu nedir?

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme veya Gayrimenkul ve Varlık Değerleme lisans programlarının birinden mezun olmak

3253 nitelik kodu nedir?

3253: Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar önlisans programlarının birinden mezun olmak

3254 nitelik kodu nedir?

3254: Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi (İnternet), Bilişim-Yönetim önlisans programlarının birinden mezun olmak

7302 nitelik kodu nedir?

Başvurma Özel Şartları - Şoför

KPSS nitelik kodları hangi amaç için kullanılır?

KPSS nitelik kodları, aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

Adayları, başvuru yaptıkları kadrolara uygunluk açısından değerlendirmek için: KPSS nitelik kodları, adayların eğitim düzeyi ve mezun olduğu bölüme göre, başvuru yaptıkları kadrolara uygun olup olmadıklarını belirlemeye yardımcı olur. Örneğin, "KPSS 2117 nitelik kodu," "İlköğretim Mezunları İçin Büro Personeli" kadroları için gerekli olan nitelik kodudur. Bu kodu taşıyan adaylar, ilköğretim mezunu olarak büro personeli kadrolarına başvuru yapabilirler.

Adayları, başvuru yaptıkları kadrolara özel nitelikler açısından değerlendirmek için: KPSS nitelik kodları, adayların sahip olduğu sertifikalar veya diğer özel niteliklere göre, başvuru yaptıkları kadrolara uygun olup olmadıklarını belirlemeye yardımcı olur. Örneğin, "KPSS 7302 nitelik kodu," "Özel ehliyet" gerektiren kadrolar için gerekli olan nitelik kodudur. Bu kodu taşıyan adaylar, özel ehliyet sahibi olarak şoför, zabıta gibi kadrolara başvuru yapabilirler.


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1 saat önce
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