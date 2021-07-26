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KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı giriş belgeleri erişim ekranı

ÖSYM, 1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) sınavı oturumlarına girecek adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı. KPSS A Grubu sınav giriş belgesi erişim ekranı bağlantı adresi haberimizde.

Haber Merkezi AA
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı giriş belgeleri erişim ekranı
KPSS

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

2021 KPSS A GRUBU SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİM SAYFASI

Adaylar, 1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için saat 10.00'dan sonra, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2021 KPSS SINAV TARİHLERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152te gerçekleşecek.

ÖABT Sınav Tarihi

15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.

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