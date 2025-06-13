KPSS BAŞVURU TARİHİ 2025: KPSS Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınavı başvuruları ne zaman?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katılacağı 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumlarına katılmak isteyen lisans mezunları, KPSS başvurularını ilan edilen tarihlerde yapacak. Öte yandan ortaöğretim ve ön lisans mezunları için bu yıl sınav düzenlenip düzenlenmeyeceği de araştırılıyor. İşte, KPSS 2025 takvimi ve detaylar...
Binlerce adayın heyecanla beklediği 2025 KPSS süreci yaklaştı. Devlet memurluğu hayali kuran lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları sınav takvimine odaklandı. ÖSYM, lisans düzeyindeki KPSS oturumları için başvuru ve sınav tarihlerini duyurdu. Peki, KPSS Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınavı için başvurular ne zaman alınacak? Ortaöğretim ve ön lisans KPSS bu yıl yapılacak mı?
2025 KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
KPSS başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihlerinde ösym.gov.tr'den alınacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de düzenlenecek.
KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 13 Eylül'de, 2. gün sınavı ise 14 Eylül'de düzenlenecek.
KPSS geç başvuruları 23-24 Temmuz'da alınıyor olacak. Sonuçlar ise 10 Ekim'de adaylarla paylaşılacak.
Sınav yerleri ise sınavdan 10 gün önce ÖSYM'de duyuruluyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS NE ZAMAN?
KPSS'nin ortaöğretim ve ön lisans mezunları için düzenlediği oturumlar iki yılda bir gerçekleşiyor. Son olarak 2024 yılında yapılan ortaöğretim ve ön lisans KPSS, 2026 yılında uygulanacak.