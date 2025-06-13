KPSS BAŞVURU TARİHİ 2025: KPSS Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınavı başvuruları ne zaman?

Binlerce adayın heyecanla beklediği 2025 KPSS süreci yaklaştı. Devlet memurluğu hayali kuran lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları sınav takvimine odaklandı. ÖSYM, lisans düzeyindeki KPSS oturumları için başvuru ve sınav tarihlerini duyurdu. Peki, KPSS Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınavı için başvurular ne zaman alınacak? Ortaöğretim ve ön lisans KPSS bu yıl yapılacak mı?