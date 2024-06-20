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KPSS 2024 DHBT başvuruları ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS DHBT başvuru şartları ve başvuru tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılım sağlayacağı 2024 KPSS DHBT başvuruları için tarih belli oldu. KPSS 2024 DHBT başvuruları ne zaman? DHBT başvuru şartları ve başvuru tarihleri içeriğimizde.

12:52 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
DHBT
DHBT

2024 KPSS DHBT başvuruları için geri sayım başladı. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları için ÖSYM tarih verdi. Peki, 2024 KPSS DHBT başvuruları ne zaman?

KPSS DHBT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları için tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS DHBT bşavuruları 9-15 Ağustos tarihlerinde alınacak.

DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

KPSS DHBT NE ZAMAN 2024?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2024-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumu 14 Temmuz'da, alan bilgisi oturumları 20-21 Temmuz'da, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak öğretmenlik alan bilgisi oturumu 4 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi 22 Eylül'de yapılacak.

DHBT NEDİR?

DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir

DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.

Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS’ye girmeleri ve KPSS’de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır. Adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uyması zorunludur.



#KPSS
#Kpss DHBT
#DHBT başvuruları
#Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi
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