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KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı 2024 ne zaman? Sınav yerleri açıklandı mı?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı eylül ayında organize edilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleşecek olan söz konusu sınav öncesi KPSS DHBT sınav yerleri AİS ekranı üzerinden yayınlanacak. KPSS DHBT sınav giriş belgesi ÖSYM AİS ekranından T.C kimlik numaraları ile öğrenilecek. Peki, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı 2024 sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, nasıl sorgulanır?

08:31 - 4/09/2024 среда
Güncelleme: 08:54 - 4/09/2024 среда
Yeni Şafak
KPSS DHBT
KPSS DHBT

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da tarih ayrıntısını araştırıyor. Takvime göre, DHBT eylül ayında gerçekleşecek. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman?

2024 DHBT NE ZAMAN YAPILACAK?

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

KPSS DHBT sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Adaylar sınav belgelerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Bu bilgilere göre sınav yerlerini 12 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, DHBT 2024 sonuçları 26 Ekim 2024 tarihinde ilan edilecek.



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