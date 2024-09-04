Lise mezunlarının memur olarak atanmak istediği pozisyonlar için düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen 2024 KPSS ortaöğretim sınavı bu yıl 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınava başvuru yapan adaylar sınav tarihine kısa bir süre kala sınav giriş belgelerini alacak. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim sınav yerleri belli oldu mu? KPSS lise sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte ÖSYM 2024 KPSS lise sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...