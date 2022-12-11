Özgün KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS DHBT sonuçları, 27 Kasım tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından gündemde yer almaya başladı. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan atamalarda kritik bir rol oynamakta. ÖSYM geçtiğimiz günlerde DHBT sınav soru ve cevap anahtarlarını erişime açmıştı. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2022 DHBT sınav sonuç sorgulama ekranı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS DHBT SONUÇ EKRANI: 2022 KPSS DHBT sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
KPSS DHBT sonuçları

ÖSYM tarafından 27 Kasım’da 2022-KPSS DHBT sınavı 30 ilde, 150 bin adayın katılımıyla düzenlendi. Yaklaşık 20 bin görevlinin yer aldığı sınavda, adaylara 40 soru için 60 dakika cevaplama süresi verildi. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavının tamamlanmasıyla birlikte, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

27 Aralık tarihinde yapılan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre; KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.

ÖSYM DHBT SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DHBT nedir?

DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.

DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.

Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS’ye girmeleri ve KPSS’de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır. Adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uyması zorunludur.

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