Kamu kurum ve kuruluşlarında iş başı yapmak isteyen vatandaşların gireceği KPSS oturumları başladı. 2023 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları bugün tüm Türkiye genelinde yapılacak. KPSS lisans binlerce memur adayı ise sınavın kaç dakika olduğunu ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, KPSS lisans ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

KPSS lisans ne zaman başlayacak, sınav saat kaçta?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre; KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te yapılacak.

Genel Yetenek-Genel Kültür testi sınav süresi kaç dakika?

Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika süre verilecek. Eğitim Bilimleri oturumunda ise adaylar 80 soruyu 100 dakikada cevaplayacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için sınav günü nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.

KPSS lisans sınavına kaça kişi başvurdu?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 105 sınav merkezinde yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 572 bin 20 adayın başvurduğunu belirtti.

KPSS sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

2023 KPSS sınav soru ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından AİS üzerinden sınav sonrası açıklanması bekleniyor.

2023 KPSS lisans sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumlarının 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun ise 6 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

2023 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?