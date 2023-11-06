ÖSYM, binlerce öğrencinin merakla beklediği 2024 sınav takvimini yayımladı. Bu takvimle birlikte, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) sınav tarihi ve başvuru tarihleri belli oldu.

2024 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre,

2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde; KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde; KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.

2024 KPSS sınav başvuruları ne zaman?

Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS önlisans 2024 sınavı ne zaman?

KPSS'nin ön lisans oturumu 1 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 13 Haziran ile 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS 2024 ortaöğretim sınavı ne zaman?

KPSS'nin ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.







