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KPSS ÖATB sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023?

KPSS ÖABT sonuçları merak konusu oldu. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi 6 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri sınavı ise 14.45'te yapıldı. Şimdi gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM KPSS ÖABT sonuç sorgulama ekranı...

09:03 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
KPSS

KPSS

KPSS sonuçları 2023, kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS sınav sonuçlarına göre açılan kadrolara müracaat edecek adaylar Temmuz ve Ağustos ayında düzenlenen sınavların son oturumu ÖABT il oturumu 6 Ağustos Pazar günü gerçekleşti. KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları 23 Temmuz’da, Alan Bilgisi sınavları ise 29-30 Temmuz’da düzenlendi. Gözler KPSS ÖATB sonuçlarında...

KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖATB) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS sınav sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde belli olacak.

KPSS ÖATB SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS ÖABT sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. Kurum, internet sitesinde Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçlarını tek ekran üzerinden erişime açacak.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.


ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. Sisteme, ÖSYM'nin web sitesinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından giriş yapılabilmektedir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


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