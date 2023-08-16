KPSS
KPSS sonuçları 2023, kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS sınav sonuçlarına göre açılan kadrolara müracaat edecek adaylar Temmuz ve Ağustos ayında düzenlenen sınavların son oturumu ÖABT il oturumu 6 Ağustos Pazar günü gerçekleşti. KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları 23 Temmuz’da, Alan Bilgisi sınavları ise 29-30 Temmuz’da düzenlendi. Gözler KPSS ÖATB sonuçlarında...
KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖATB) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLACAK?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS sınav sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde belli olacak.
KPSS ÖATB SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KPSS ÖABT sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. Kurum, internet sitesinde Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçlarını tek ekran üzerinden erişime açacak.
KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.