KPSS önlisans sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

KPSS önlisans tarihi adaylar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS oturumları ileri bir tarihte gerçekleşecek. Peki, KPSS önlisans ne zaman yapılacak? KPSS önlisans yeni tarihi nedir?

2022 KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN?

2022-KPSS Ön Lisans Sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek.

KPSS ÖNLİSANS KAÇ OTURUM, KAÇ SORU VAR?

KPSS Önlisans sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor. Genel Yetenek kısmında adayların problem çözme, okuduğunu yorumlamasına yönelik sorular yöneltilmektedir. Genel Kültür kısmında ise adaylara bilgi odaklı sorular yöneltilmektedir. Toplam soru sayısı KPSS önlisans sınavı için 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu olmak üzere toplam 120 soru sorulmaktadır. Süre ise 130 dakika (2 saat 10 dakika) verilmektedir. Adaylar soru başına yaklaşık 1.1 dakikalık süre ile yarışacaklar.

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KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

2022 KPSS önlisans sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık bir hafta önce yayınlanması bekleniyor.

KPSS ÖNLİSANS KONU DAĞILIMI 2022

Genel Yetenek

Genel Yetenek bölümünde toplamda 3 dersten 60 soru sorulur. Soruların derslere göre dağılımı;

Türkçe — 30 Soru

Matemati – Geometri — 30 Soru

Geçtiğimiz yılların sorularını incelediğimizde adaylara; okuduğunu anlamaya , muhakeme gücünü, mantık yürütebilmeye yönelik sorular sorulacak olup adayların başarılı olabilmeleri için sınava hazırlanırken bol pratik yapmaları ve bol bol kitap okumaları tavsiyemizdir.

Genel Kültür

Genel Kültür bölümünde ise toplamda 4 dersten 60 soru sorulur. Soruların derslere göre dağılımı;

Tarih — 27 Soru

Coğrafya — 18 Soru

Vatandaşlık — 9 Soru

Güncel Bilgiler — 6 Soru

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