ÖSYM'nin 2022 KPSS önlisans sonuçlarını bugün erişime açması bekleniyor

KPSS önlisans sınavı 9 Ekim Pazar gerçekleştirildi. Alacakları puanlar ile tercihlerde bulunacak adaylar, ÖSYM'nin verdiği KPSS sonuç tarihini iple çekiyor. KPSS sonuçları bugün, 3 Kasım tarihinde açıklanacak.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte KPSS önlisans sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 9 Ekim tarininde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022 KPSS Önlisans sınavının sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sınavın ÖSYM tarafından saat 10.00 itibariyle açıklanması bekleniyor.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS önlisans sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

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KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2022 KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2022 KPSS önlisans tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. KPSS önlisans sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci de başlamış olacak.