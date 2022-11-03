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KPSS önlisans sonuçları açıklandı! ÖSYM 2022 KPSS önlisans sonuç öğrenme sayfası

Önlisans KPSS sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklama geldi. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sonuçları erişime açıldı. 2022 KPSS önlisans sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM'den KPSS önlisans oturumuna ilişkin son açıklaması, ÖSYM sonuç sayfası ile 2022 KPSS ön lisans sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr sorgulama ekranı!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS ÖNLİSANS SONUÇ SORGULAMA 2022: KPSS önlisans sonuçları nasıl öğrenilir? (sonuc.osym.gov.tr)
KPSS önlisans sonuçları

KPSS önlisans sınav sonuçları bugün açıklandı. Alacakları puanlar ile tercihlerde bulunacak adaylar, ÖSYM'nin verdiği KPSS sonuç sayfasına akın etti. KPSS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM KPSS önlisans sonuç öğrenme sayfası...

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte KPSS önlisans sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 9 Ekim tarininde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022 KPSS Önlisans sınavının sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS 2022 önlinsans sonuçları ÖSYM tarafından saat 10.00 itibariyle açıklandı.

ÖSYM'DEN KPSS ÖNLİSANS AÇIKLAMASI

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarını 03 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir" denildi. (DHA)

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS önlisans sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

2022 KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2022 KPSS önlisans tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. KPSS önlisans sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci de başlamış olacak.

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