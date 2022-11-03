KPSS önlisans tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 KPSS önlisans yerleştirme süreci başlıyor

KPSS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de... 2022 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları bugün erişme açıldı. KPSS'ye katılan ve sonucunu alan adaylar tercihler için sürecin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS önlisans sonuçlarının ardından KPSS tercih süreci başlamış oldu. KPSS önlisans tercihleri KPSS önlisans tercih kılavuzunun yanınlanmasının ardından başlayacak.

KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercihlerin yapılacağı tarihi ve tercih kılavuzunun önümüzdeki günlerde www.osym.gov.tr aracılığıyla duyurulacağı tahmin ediliyor.

2021 KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU

KPSS ÖNLİSANS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2022 KPSS önlisans taban puanları, henüz açıklanmadı. ÖSYM’nin sonuçların ardından tercih kılavuzunu erişime açmasıyla birlikte KPSS önlisans taban puanları belli olacak.

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Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylara bu haber üzerinden ulaşabilirsiniz. En son önlisans bölümlerine yapılan alımlar için kullanılan tavan ve taban puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ HAKKINDA

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

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